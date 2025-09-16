Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nijerya'da camiye silahlı saldırı! 40'tan fazla kişi kaçırıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin camiye düzenlediği saldırıda, 40'tan fazla kişi kaçırıldı. Yetkililer, güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Turbi köyünde sabah namazı kılmak için toplananlara saldırı düzenledi.

40'TAN FAZLA KİŞİ KAÇIRILDI

Saldırganlar, 40'tan fazla kişiyi kaçırarak ormana götürdü. Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.

ÇETE ÜYELERİYLE ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Zamfara eyalet hükümeti, eyalette artan silahlı saldırıları engellemek için geçen ay silahlı çete üyeleriyle barış anlaşması yapmıştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

 

