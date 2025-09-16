ABD'de huzurevinde dehşet! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
ABD’nin Brooklyn bölgesinde 95 yaşındaki bir kadın, aynı huzurevinde kaldığı 89 yaşındaki bir kadına aralarında anlaşmazlık çıkması nedeniyle saldırdı. Feci olayda tekerlekli sandalyenin bir parçasının kullanıldığı tespit edilirken, yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kan donduran olay, Brooklyn’deki bir huzurevinde yaşandı. 95 yaşındaki demans hastası bir kadın, aralarında anlaşmazlık çıkması sonucu 89 yaşındaki bir kadına saldırdı.
TEKERLEKLİ SANDALYENİN PARÇASIYLA SALDIRDI
Edinilen bilgilere göre 95 yaşındaki kadın, mağdurun kafasına tekerlekli sandalyenin parçasıyla defalarca kez vurdu. Olayın kısa süre içinde bakımevindeki hemşireler tarafından fark edilmesi üzerine çok sayıda ekip sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, saldırganın yaşlı ve demans hastası olması sebebiyle bir cezaya çarptırılmadığı bildirildi.
