Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD'de huzurevinde dehşet! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

ABD'de huzurevinde dehşet! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de huzurevinde dehşet! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’nin Brooklyn bölgesinde 95 yaşındaki bir kadın, aynı huzurevinde kaldığı 89 yaşındaki bir kadına aralarında anlaşmazlık çıkması nedeniyle saldırdı. Feci olayda tekerlekli sandalyenin bir parçasının kullanıldığı tespit edilirken, yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kan donduran olay, Brooklyn’deki bir huzurevinde yaşandı. 95 yaşındaki demans hastası bir kadın, aralarında anlaşmazlık çıkması sonucu 89 yaşındaki bir kadına saldırdı. 

TEKERLEKLİ SANDALYENİN PARÇASIYLA SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre 95 yaşındaki kadın, mağdurun kafasına tekerlekli sandalyenin parçasıyla defalarca kez vurdu. Olayın kısa süre içinde bakımevindeki hemşireler tarafından fark edilmesi üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Olaya ilişkin inceleme başlatılırken, saldırganın yaşlı ve demans hastası olması sebebiyle bir cezaya çarptırılmadığı bildirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Müjdeyi Bakan Işıkhan duyurdu! 64 ilaç daha geri ödeme listesinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uçağı zehirli gaz sardı: Hostesin hayatı kabusa döndü: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı - DünyaUçağı zehirli gaz sardı: Hostesin hayatı kabusa döndüTrump’ı tehdit ettiler! F-16’lar acil kodla havalandı - DünyaTrump’ı tehdit ettiler!İsrailli Bakan Katz'dan skandal 'işgal' paylaşımı! "Gazze yanıyor" - Dünyaİsrailli Bakan Katz'dan skandal işgal paylaşımı!Hindistan'da alkollü sürücü dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var - DünyaAlkollü sürücü dehşet saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı varPakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var - DünyaPakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları varTrump'ın planı mahkemeye takıldı! Fed üyesi Cook görevinin başında - DünyaTrump'ın planı mahkemeye takıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...