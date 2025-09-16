Uçağı zehirli gaz sardı: Hostesin hayatı kabusa döndü: Acı gerçek hastanede ortaya çıktı

İngiliz bir kabin görevlisi olan Florence Chesson’a, 2017 yılında görevli olduğu Porto Riko uçuşunda soluduğu zehirli gaz nedeniyle kalıcı sinir sistemi hasarı ve travmatik beyin hasarı teşhisi kondu.

SIRADAN BİR DURUM OLMADIĞINI ANLADI

Kabin görevlisi kadın, uçuşun başlarında fark ettiği tuhaf kokunun sıradan bir durum olmadığını anladı. Kısa süre içinde nefes darlığı ardından da mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşayan kadın uçak iniş yapar yapmaz hastaneye kaldırıldı.

KALICI HASARLAR ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Chesson, hastanede yattığı süre boyunca toparladığını düşünse de asıl sorun hastaneden taburcu olduktan sonra ortaya çıktı.

Yapılan nörolojik testlerde kabin görevlisine kalıcı sinir sistemi hasarı ve travmatik beyin hasarı teşhisi kondu. Doktorlar, yaşadığı nörolojik bozulmaların, genellikle sporcularda sert darbeler sonrası görülen CTE (Kronik Travmatik Ensefalopati) hastalığına benzerlik gösterdiğini açıkladı.

''BİRİ ÜZERİME BENZİN DÖKÜP...''

Yaşadığı korkunç olayı anlatan kadın, ''O an sanki saçma sapan konuşuyormuşum gibi hissettim. Sanki biri üzerime benzin döküp kibrit çakıyordu.'' ifadelerinde bulundu.

DÜŞÜNÜLENDEN DAHA YAYGIN

Chesson’ın doktoru Robert Kaniecki, son yirmi yılda benzer semptomlara sahip 100'den fazla uçuş görevlisini ve yaklaşık bir düzine pilotu tedavi ettiğini, bu tür vakaların düşünülenden daha yaygın olduğunu kaydetti.

Üstelik bu, yaşanılan ilk vaka değil. 2024 yılında da Dubai’den kalkan bir British Airways uçağı, kabine yayılan toksik duman nedeniyle mürettebat ve yolcuların fenalaşması üzerine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Olay BA tarafından “küçük bir teknik sorun” olarak tanımlanırken, uzmanlar zehirli gaz ve dumanla ilgili önlemlerin yetersiz olduğunu savunmuştu.