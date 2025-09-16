Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan'da alkollü sürücü dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'da alkollü sürücü dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hindistan’da alkollü kamyon sürücüsünün trafikteki araç ve yayaları adeta biçti. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken en az 10 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ekip sevk edilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Indore kentinde akşam saatlerinde alkollü kamyon sürücüsü, trafikteki araçlara ve yayalara çarptı.

Hindistan'da alkollü sürücü dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

3 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken en az 10 kişi de yaralandı.

Ramchandra Nagar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü hızla trafikteki araçların ve yayaların arasına dalarken, çarpmanın etkisi ile kamyonun altına sıkışan iki motosiklet sürüklenmenin etkisiyle alev aldı. Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

