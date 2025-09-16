Hindistan'da alkollü sürücü dehşeti! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Korkunç kaza Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde meydana geldi. Indore kentinde akşam saatlerinde alkollü kamyon sürücüsü, trafikteki araçlara ve yayalara çarptı.

3 ÖLÜ ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken en az 10 kişi de yaralandı.

Ramchandra Nagar Kavşağı’nda meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü hızla trafikteki araçların ve yayaların arasına dalarken, çarpmanın etkisi ile kamyonun altına sıkışan iki motosiklet sürüklenmenin etkisiyle alev aldı. Kaza yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.