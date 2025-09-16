Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Pakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var

Pakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Pakistan&#039;da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Pakistan'da, sabahın erken saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. Belucistan eyaletinde bir el yapımı patlayıcı cihazın patlaması sonucu, genç bir subay da dahil olmak üzere en az beş Pakistanlı askerin öldüğünü bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, olaylar sırasında 5 teröristin de öldürüldüğü belirtildi.

Pakistan'da korkunç bir olay meydana geldi.

Pakistan ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, güneybatı Belucistan eyaletinde bir el yapımı patlayıcı cihazın (IED) patlaması sonucu, genç bir subay da dahil olmak üzere en az beş Pakistanlı askerin öldüğünü bildirdi.

Pakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var - 1. Resim

PAKİSTAN'DA KANLI OLAY

Inter-Services Public Relations (ISPR) yaptığı açıklamada, patlamanın Pazartesi günü Belucistan eyaletinin Kech bölgesindeki Sher Bandi bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede temizlik operasyonu başlattı ve bu operasyon sırasında beş terörist de öldürüldü.

Açıklamada, kalan teröristleri ortadan kaldırmak için "temizleme operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Pakistan, İran ve Afganistan sınırındaki Belucistan'da militanlarla mücadele ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ufuk Özkan'a ne oldu? Son sağlık durumu araştırılıyor, kardeşinden açıklama var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'ın planı mahkemeye takıldı! Fed üyesi Cook görevinin başında - DünyaTrump'ın planı mahkemeye takıldı!Trump 'canlı kalkan' uyarısı yaptı, Hamas'tan cevap gecikmedi - DünyaTrump'tan Hamas'a 'canlı kalkan' uyarısıTürk milletvekillerini rehin alacaklardı! İsrail'in kirli planı bozuldu - Dünya5 Türk vekili rehin alacaklardıLüksemburg, Filistin’i tanımaya hazırlanıyor - DünyaLüksemburg, Filistin’i tanımaya hazırlanıyorİsrail ordusu yeni bir kara harekatı başlattı! Hedef Gazze'yi işgal etmek - Dünyaİsrail, Gazze'yi topyekün işgale başladı!Tyler Robinson, Charlie Kirk suikastını Discord üzerinden itiraf etti! Yakalanmadan saatler önce olay açıklamalar - DünyaCharlie Kirk suikastını Discord üzerinden itiraf etti
Sonraki Haber Yükleniyor...