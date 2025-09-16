Pakistan'da korkunç terör saldırısı! Can kayıpları var

Pakistan'da korkunç bir olay meydana geldi.

Pakistan ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, güneybatı Belucistan eyaletinde bir el yapımı patlayıcı cihazın (IED) patlaması sonucu, genç bir subay da dahil olmak üzere en az beş Pakistanlı askerin öldüğünü bildirdi.

PAKİSTAN'DA KANLI OLAY

Inter-Services Public Relations (ISPR) yaptığı açıklamada, patlamanın Pazartesi günü Belucistan eyaletinin Kech bölgesindeki Sher Bandi bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

Saldırının ardından güvenlik güçleri bölgede temizlik operasyonu başlattı ve bu operasyon sırasında beş terörist de öldürüldü.

Açıklamada, kalan teröristleri ortadan kaldırmak için "temizleme operasyonu"nun devam ettiği belirtildi.

Pakistan, İran ve Afganistan sınırındaki Belucistan'da militanlarla mücadele ediyor.