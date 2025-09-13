Pakistan'da bombalı saldırı! 12'den fazla askeri hayatını kaybetti

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Yukarı Güney Veziristan bölgesinde, Cumartesi sabahı saat 04.00 sularında askeri konvoya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 asker hayatını kaybetti.

"HER İKİ YANDAN AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI"

Faqir Sarai bölgesinden geçen askeri konvoya pusu kurulduğunu belirten yerel hükümet yetkilileri, "Silahlı adamlar her iki taraftan ağır silahlarla ateş açtı" dedi. Saldırıda 12 güvenlik personelinin olay yerinde öldüğü bildirildi.

Güvenlik kaynakları, saldırganların olay sonrası konvoya ait silahları ele geçirdiğini aktardı. Olay sonrası bölgede güvenlik önlemleri artırıldı, kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

SALDIRININ SORUMLULUĞUNU PAKİSTAN TALİBANI ÜSTLENDİ

Pakistan Talibanı, diğer adıyla Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP),saldırının sorumluluğunu üstlendi.

TTP, son yıllarda Pakistan’ın özellikle kuzeybatı bölgelerinde sık sık güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarla gündeme geliyor.

BÖLGE YENİDEN SICAK ÇATIŞMA NOKTASINDA

Güney Veziristan, Taliban ve El Kaide bağlantılı grupların faaliyet gösterdiği kritik bölgelerden biri olarak biliniyor. Bölgede daha önce de benzer pusular düzenlenmiş, çok sayıda güvenlik personeli hayatını kaybetmişti. Son saldırı, bölgede istikrarın halen sağlanamadığını gözler önüne serdi.