Pakistan savaş alanına döndü! Bannu'da intihar bombacıları jandarma üssüne saldırdı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu kenti, Salı sabahı şiddetli bir intihar saldırısıyla sarsıldı. Federal Jandarma (FC) hatlarının giriş kapısına patlayıcı yüklü bir araçla çarpan intihar bombacıları, üsse sızarak silahlı çatışma başlattı.

Bannu Bölge Polis Memuru Sajjad Khan, saldırganların tesise girmeyi başardığını ve bunun üzerine hemen operasyon başlatıldığını açıkladı.

TERÖRİSTLER ÜSTE ÇATIŞMA BAŞLATTI

İlk belirlemelere göre, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az dört saldırgan öldürüldü. Saldırganların silahlı direnişi sırasında beş polis memuru da yaralandı. Yetkililer, operasyonun son aşamaya geldiğini duyurdu.

BÖLGEDEKİ SALDIRILAR DURMUYOR

Olay, son aylarda özellikle Khyber Pakhtunkhwa (KP) bölgesindeki artan militan saldırıları arasında dikkat çeken en kanlı girişimlerden biri oldu.

Bannu, Peshawar, Karak, Lakki Marwat ve Bajaur bölgelerinde peş peşe saldırılar düzenleniyor. Teröristler genellikle polis noktalarını, karakolları ve askeri üsleri hedef alıyor.

TTP ATEŞKESİ BİTİRDİ, SALDIRILAR ARTTI

Saldırıların arkasında, 2022 Kasım ayında Pakistan hükümetiyle olan ateşkes anlaşmasını sona erdiren Tehrik-i Taliban Pakistan’ın (TTP) olduğu düşünülüyor. O tarihten bu yana, ülke genelinde militan saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor.

DRONE SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz ay Bannu’nun Hoveed ve Wazirabad bölgelerinde 14 terörist destekçisi yakalandı. 3 Ağustos’ta bir kontrol noktasına düzenlenen saldırıda bir polis şehit oldu, üç polis yaralandı. Aynı ay içinde, teröristler bir polis karakolunu drone (quadcopter) ile bombaladı.

10 YILIN EN ÖLÜMCÜL AYI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (PICSS) tarafından açıklanan verilere göre, ülke Ağustos ayında militan saldırılarda %74’lük artış yaşadı. Bu oran, son on yılın en ölümcül ayı olarak kayda geçti.