Kedilerin eve dönüş anlarında yaptığı sesli iletişimin sahiplerinin cinsiyetine göre değiştiği belirlendi. Araştırmaya göre kediler, erkeklere yaklaşık iki kat daha fazla miyavlıyor.

Kediler üzerinde yapılan bir araştırma, onların sahipleriyle kurduğu sesli iletişimin sahibinin cinsiyetine göre değişebildiğini ortaya koydu.

İLK 100 SANİYE DEĞERLENDİRİLDİ

Bilkent Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kerman’ın Ankara Üniversitesi ile yürüttüğü çalışmada 31 kedinin sahiplerini karşılamadaki davranışları incelendi. Katılımcılardan eve giriş anlarını sabit kamerayla kaydetmeleri istendi ve videoların ilk 100 saniyesi değerlendirildi.

Kerman “Kedilerin erkeklere daha sık miyavladığını tespit ettik. Erkeklere ortalama 4,3 defa, kadınlara ise 1,8 defa sesleniyorlar. Erkekler, kedinin ihtiyaçlarını fark etmekte biraz güçlük yaşıyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası