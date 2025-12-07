İki kat fazla miyavlıyorlar! Kediler derdini erkeklere daha zor anlatıyor
Kedilerin eve dönüş anlarında yaptığı sesli iletişimin sahiplerinin cinsiyetine göre değiştiği belirlendi. Araştırmaya göre kediler, erkeklere yaklaşık iki kat daha fazla miyavlıyor.
Kedilerin sahipleriyle kurduğu sesli iletişimin sahibinin cinsiyetine göre değiştiği, erkek sahiplerine kadınlardan daha sık miyavladıkları bir araştırmayla tespit edildi.
- Bilkent ve Ankara Üniversiteleri tarafından 31 kedi üzerinde bir araştırma yapıldı.
- Kedilerin sahiplerini karşılarken sergilediği davranışlar ve sesli iletişimleri incelendi.
- Kediler, erkek sahiplerine kadın sahiplerine göre daha sık miyavladı.
- Erkeklere ortalama 4,3 kez, kadınlara ise 1,8 kez seslendikleri belirlendi.
- Araştırmacıya göre erkekler, kedinin ihtiyaçlarını fark etmekte biraz güçlük yaşıyor olabilir.
Kediler üzerinde yapılan bir araştırma, onların sahipleriyle kurduğu sesli iletişimin sahibinin cinsiyetine göre değişebildiğini ortaya koydu.
İLK 100 SANİYE DEĞERLENDİRİLDİ
Bilkent Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Kaan Kerman’ın Ankara Üniversitesi ile yürüttüğü çalışmada 31 kedinin sahiplerini karşılamadaki davranışları incelendi. Katılımcılardan eve giriş anlarını sabit kamerayla kaydetmeleri istendi ve videoların ilk 100 saniyesi değerlendirildi.
Kerman “Kedilerin erkeklere daha sık miyavladığını tespit ettik. Erkeklere ortalama 4,3 defa, kadınlara ise 1,8 defa sesleniyorlar. Erkekler, kedinin ihtiyaçlarını fark etmekte biraz güçlük yaşıyor olabilir” ifadelerini kullandı.