Yurt-Time Spor Projesi bahar dönemi başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Başvuru sürecinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2.dönem sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, Yurt-Time 2.dönem başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, Yurt Time Spor Projesi'yle kaldıkları yurt binasında görev alarak gelir elde edebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yürütülen Yurt-Time Spor Projesi’nin 2026 Bahar Dönemi için başvuru süreci 15 Şubat 2026 tarihinde sona erdi. Peki, Yurt-Time 2.dönem başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



GSB 2026 sonuçları için tarih verdi! Yurt-Time 2.dönem başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

YURT TİME 2.DÖNEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, Yurt-Time 2.dönem başvuru sonuçları 20 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, bilgilerine e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek. 2026 yılı KYK Yurt Time Spor başvuru sonuçlarına, https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu linki üzerinden ulaşılabilecek.

