İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yolsuzluk suçlaması ile yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu affetmesi için kendisine talepte bulunan ABD Başkanı Trump'a cevap verdi. Herzog "İsrail, doğal olarak egemen bir ülkedir. Biz İsrail hukuk sistemine ve gerekliliklerine tam saygı duyuyoruz" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yolsuzluk davaları nedeniyle affetmesi yönündeki talebine, "İsrail'in egemen bir ülke olduğunu" söyleyerek cevap verdi.

Herzog, Politico'ya verdiği röportajda, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affı ve ABD Başkanı Trump'ın talebi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ofisine Netanyahu'dan bir af talebi ulaştığını hatırlatan Herzog, Adalet Bakanlığı ve hukuk danışmanı aracılığıyla bir süreç yürütüldüğünü belirterek, "Bu kesinlikle olağanüstü bir talep. Her şeyden önce, bu talebi değerlendirirken İsrail halkının çıkarlarını en iyi şekilde gözeteceğim." ifadelerini kullandı.

Herzog, Trump'ın Netanyahu'nun affı konusunda yaptığı baskıya ilişkin, onun dostluğuna ve görüşlerine saygı duyduğunu kaydederek, "Ancak İsrail, doğal olarak egemen bir ülkedir. Biz İsrail hukuk sistemine ve gerekliliklerine tam saygı duyuyoruz." dedi.

"Af talebine olumlu cevap vermezse ne olacağı" sorulan Herzog, ABD ve Başkan Trump ile ilişkilerinin sıcak olduğunu, bunun doğru bağlamda değerlendirilmesi ve "kıyamet senaryolarına kapılmamak" gerektiğini söyledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

HERZOG, ABD'DE ARTAN İSRAİL KARŞITLIĞININ SOSYAL MEDYADAN İBARET OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Herzog, soru üzerine, ABD'de artan İsrail karşıtlığının sosyal medyadan ibaret olduğunu iddia ederek, iki ülkenin hala stratejik ortak olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nde sivillerin çektiği acılara üzüldüğünü ileri süren Herzog, İsrail ordusunun 70 binden fazla insanın ölümüne yol açan saldırılarının abartıldığını savundu.

İsrail'in uluslararası hukuka göre hareket ettiğini iddia eden Herzog, İsrail'de yaklaşan seçimler konusunda, "Bu seçimlerde ilginç olan, İsraillilerin Filistinliler ile ilişkilerinin geleceğini nasıl gördükleri olacak." ifadesini kullandı.

