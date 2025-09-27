Moldovalı personeli işkenceyle öldürdüler! Şüphelilerin hepsi aynı savunmayı yaptı

Geçtiğimiz günlerde Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki Aymakop Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’nde yaşanan olayda, bir firmada çalışan Moldova uyruklu Nicolai Palamarcıuc’un zorla iş yerinin üst katına çıkarıldığını fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K.A., K.Ç., C.Ç. ve R.K. isimli kişiler tarafından iş yerinin üst katına çıkarılan Palamarcıuc'un elleri ve ayakları bağlı olarak işkence edilmiş halde buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Nicolai Palamarcıuc, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında Y.K.A., K.Ç, Ç.Ç. ve R.K.'nın bulunduğu 8 kişinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Yapılan çalışmalarda, satış müdürü olarak çalışan Nicolai Palamarcıuc'un bir süredir iş yerinden mal çaldığından şüphelenen iş yeri sahipleri, Palamarcıuc'u iş yerine çağırdığı öğrenildi.

"NEDEN ÖLDÜ BİLMİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, asansöre bindirdikleri kadını iş yerinin kamera bulunmayan üst katına çıkaran şüphelilerin uzun süre darbettikleri belirlendi. Öte yandan şüphelilerin Palamarcıuc'a hırsızlığı itiraf ettirmeye çalıştıkları, bu sırada onu ağır yaraladıkları belirlendi.

Cinayet Büro Amirliğinde verdikleri ifadelerinde amaçlarının öldürmek olmadığını söyleyen şüphelilerin "Ben vurmadım sadece tuttum", "Neden öldü bilmiyorum" gibi benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çevik Kuvvet tarafından alınan güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildiler.