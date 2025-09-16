İşkence, taciz, tehdit... Discord ve Telegram'dan örgütleniyorlar! C31K grubundaki 10 kişi tutuklandı

Telegram ve Discord'da örgütlenen ve üyelerinin çoğu suça sürüklenen çocuklardan oluşan sosyal medyanın en karanlık platformu C31K grubuna yönelik operasyonlar sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 37 şüpheliden 10’u, "7545 sayılı siber kanununa muhalefet", "Atatürkün manevi hatırasına hakaret","çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklandı.

2 ÇOCUĞA EV HAPSİ

Suça sürüklenen 2 çocuk hakkındaysa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

C31K GRUBU NEDİR?

C31K, son dönemde sosyal medya ve dijital platformlarda adından sıkça söz ettiren bir siber suç ağı olarak tanımlanıyor. Grubun açılımı "Cehennemin 31. Katı" olarak biliniyor ve bu isim, üyelerinin yaydığı karanlık ve yıkıcı grup, başta cinsel istismar olmak üzere şantaj, taciz ve nefret söylemi gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.

Özellikle genç kullanıcıları hedef alan faaliyetleri nedeniyle, emniyet yetkilileri tarafından "dijital cehennem" olarak nitelendirilen C31K, gizli kanallar üzerinden üye topluyor ve içeriklerini yayarak toplumda ciddi tehditler oluşturuyor.