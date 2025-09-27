Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sultangazi'de para vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktı!

Sultangazi'de para vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktı!

Sultangazi&#039;de para vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktı!
Sultangazi’de para tartışması kundaklamaya dönüştü. Kardeşinin aracını yakan kişi, 2 araçta daha yangına neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında İstanbul Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi kardeşinden para talep etti. Olumsuz cevap alınca, öfkeyle kardeşine ait park halindeki aracı ateşe verdi.

Araçta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın önünde ve arkasında park halindeki 2 araca daha sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı 3 araçtaki yangına müdahalede bulundu.

Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürülürken, yangında kardeşin aracı kullanılmaz hale gelirken diğer iki araçta hasar oluştu.

Sultangazi'de para vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktı! - 1. Resim

GERÇEK GÜVENLİK KAMERASINDA ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde araçların kundaklama ihtimalini değerlendirerek bölgeye çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Sultangazi'de para vermeyen kardeşine kızan adam 3 aracı yaktı! - 2. Resim

Güvenlik kameralarında 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. 2 şüphelinin kaçtıkları anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin, sokakta yürüdüğü ve aracın yanmasının ardından koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

