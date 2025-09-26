Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek ve simit zamlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ekmek ve simit zamlandı

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 lira 50 kuruştan satılan ekmek ve simit fiyatlarına zam yapıldı. Yapılan zam sonrası ilçede ekmek ve simit fiyatı 15 TL'ye çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek ile yine 12 lira 50 kuruştan satılan 100 gram simitin fiyatı yapılan zamlar sonrası 15 TL'ye yükseltildi.

GRAMAJDA DEĞİŞİKLİK YOK

Ekmek ve simidin gramajı aynı kalırken yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olmaya başladığı bildirildi. Sarıgöllü fırıncılar zammın artan girdi maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığını ifade etti.

