Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 7 Ekim'de Meclis'te sunum yapacak

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ekonomideki gelişmelere ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 7 Ekim'de sunum yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 7 Ekim'de toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor. Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TOPLANTININ ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARI 

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

