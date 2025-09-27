Ev kadınlarına erken emeklilikte yeni kulis bilgileri! Tarih verildi, 10 milyon kişi yararlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında gerçekleştirilen seçimlerde ev kadınlarına yönelik vaatlerde bulunmuştu. Bunlardan biri de ev kadınlarına "emeklilik" yolunun açılmasıydı.

Çalışma ve Sosyal Bakanlık Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak. Altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kuruluna getirilmesini planlıyoruz." demişti.

Milyonlarca kadının faydalanacağı düzenlemeyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN HAYATA GEÇECEK?

Karakaş, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatlerinin hayata geçirilmesi için harekete geçildiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan esnafa erken emeklilik yani prim gün sayısının 7 bin 200 güne indirileceğine yönelik çalışmaların başlatıldığını anımsatan Karakaş, bu çalışmadan sonra da ev kadınlarına erken emeklilik hakkı getirecek düzenlemenin hayata geçirileceğini belirtti.

Karakaş, konuyla ilgili, "Çalışmanın 2028 yılına kalmayacağı 2027 yılının son çeyreğinde tamamlanıp yürürlüğe konması kuvvetle muhtemel hâle geldi." dedi.

KADINLARIN ERKEN EMEKLİLİĞİ NASIL OLACAK?

Düzenlemeden 10 milyon kadının faydalanacağını belirten Karakaş, erken emekliliğin nasıl olacağına yönelik de açıklamalarda bulundu.

Karakaş şunları söyledi:

"Kadınların erken emekliliğine; prim desteği ve yıpranma hakkının verilmesiyle kolaylaştırılacak. Kadınlardan; işçi olarak çalışanlar 4/1-a (SSK), memur olarak çalışanlar 4/1-c (Emekli Sandığı), esnaf-sanatkâr, iş yeri sahibi, şirket ortağı olanlar ise 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında emekli olmaktadır.

Ev kadınlarının ise çalışmadan emekli olabilmeleri için her ay kendi primlerini isteğe bağlı olarak ödemeleri hâlinde mümkün bulunmaktadır. İsteğe bağlı sigortalı olmanın şartları son derece basit kurallara tabi tutulmuştur. Bu sigortaya tabi olan kadınlar hem emeklilikten hem de genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanmaktadır.

KADINLARA ERKEN EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI NE KADAR OLACAK?

Yapılacak düzenleme ile birlikte bugün itibarıyla SGK’ya her ay ödenmesi gereken az 8.321,76 TL’nin 2.774 TL’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Dolayısıyla kadınlar yıllık 33.288 TL daha az maliyetle sigortalılıklarını devam ettirme avantajı yakalayacak.

Ayrıca ev hanımlarının çocuk sayısına göre yıpranma hakkı verilerek hem daha fazla prim elde etmeleri hem de daha erken emekli olmaları sağlanacak.

ÇOCUK SAYISINA GÖRE DAHA ERKEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?

Yapılacak düzenlemede ev kadınlarına çocuk sayılarına %30, %60, %90… gibi oranlarda yıpranma hakkı verilmesi söz konusu. Yıpranmanın üst sınırının %90’ı aşması beklenmiyor. Yıpranma oranlara göre ev kadınları hem ilave prim hakkı kazanacak hem de yaştan indirim yapılarak daha erken emeklilik imkânlarına kavuşabilecektir. Bir misal ile somutlaştıracak olursak 3 çocuklu bir anneye %90 yıpranma hakkı verilmesi hâlinde bu durumda bu anne 10 yıl prim ödemişse 3600 gün (3600+900) yerine 4500 gün primi sayılacak. Diğer yandan ilk sigorta başlangıcı ve ödeyeceği prime göre yaşı düşecektir. Örneğin 58 yaşında normal şartlarla emekli olması gerekirken yıpranma ile 3 yaş daha erken 55 yaşında emekli olması mümkün hâle gelebilecektir."

İsa Karakaş'ın köşesinin tamamını okumak için tıklayın