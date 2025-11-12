Milyarlarda dolar... Cari denge 3 aydır fazla veriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari denge eylül ayında 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon dolar oldu.

YILLIK CARİ AÇIK 20,1 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 64,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 269 milyon dolar ve 6 milyar 259 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

2025 yılı Eylül ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 2 milyar dolar, krediler 22,8 milyar dolar ve ticari krediler 1,9 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar dolar oldu.

Eylül ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 162 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 884 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 180 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

REZERVLERDE 8.6 MİLYAR DOLARLIK DÜŞÜŞ

Portföy yatırımları Eylül ayında 1 milyar 152 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış ve DİBS piyasasında 554 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 336 milyon dolar, 1 milyar 726 milyon dolar ve 865 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 335 milyon dolar ve 134 milyon dolar net geri ödeme yapmışken, diğer sektörler 842 milyon doları net kullanım gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 323 milyon dolar ve 612 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 935 milyon dolar net artış kaydetti.

Rezerv varlıklar kaleminde bu ay 8 milyar 692 milyon dolar net azalış oldu.