Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi

- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol heyecanı milli araya rağmen devam ediyor. 12 Kasım Çarşamba günü Avrupa sahnesinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçları oynanacak. 12 Kasım bugünkü maçlar listesi açıklandı.

Milli aranın başlamasıyla birlikte Süper Lig ve Avrupa liglerinde maçlara kısa bir ara verildi. Ancak futbol tutkunları için heyecan bitmedi. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadeleler ekranlara geliyor. Bayern Münih, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus ve PSG güçlü kadın futbol takımları sahneye çıkıyor. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Bayern München - Arsenal | Disney+

20:45 Barcelona - OH Leuven | Disney+

23:00 Manchester United - PSG | Disney+

23:00 Atletico Madrid - Juventus | Disney+

23:00 Benfica - Twente | Disney+

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi - 1. Resim

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 12 KASIM 2025

12 Kasım Çarşamba günü basketbolseverler için ise THY EuroLeague heyecanı yaşanıyor.

22.15 - Olympiakos - Zalgiris Kaunas | S Sport, S Sport+

22.30 - Bayern Münih - Barcelona | S Sport, S Sport+

22.30 - Olimpia Milano - Asvel Villeurbanne | S Sport, S Sport+

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi - 2. Resim

MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ

Türkiye - Bulgaristan | 15 Kasım Cumartesi | 20.00

İspanya - Türkiye | 18 Kasım Salı | 22.45 

