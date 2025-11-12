Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım bugünkü maçlar listesi

Milli aranın başlamasıyla birlikte Süper Lig ve Avrupa liglerinde maçlara kısa bir ara verildi. Ancak futbol tutkunları için heyecan bitmedi. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde dev mücadeleler ekranlara geliyor. Bayern Münih, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus ve PSG güçlü kadın futbol takımları sahneye çıkıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Bayern München - Arsenal | Disney+

20:45 Barcelona - OH Leuven | Disney+

23:00 Manchester United - PSG | Disney+

23:00 Atletico Madrid - Juventus | Disney+

23:00 Benfica - Twente | Disney+

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 12 KASIM 2025

12 Kasım Çarşamba günü basketbolseverler için ise THY EuroLeague heyecanı yaşanıyor.

22.15 - Olympiakos - Zalgiris Kaunas | S Sport, S Sport+

22.30 - Bayern Münih - Barcelona | S Sport, S Sport+

22.30 - Olimpia Milano - Asvel Villeurbanne | S Sport, S Sport+

MİLLİ TAKIM MAÇ TARİHLERİ

Türkiye - Bulgaristan | 15 Kasım Cumartesi | 20.00

İspanya - Türkiye | 18 Kasım Salı | 22.45