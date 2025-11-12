Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Eski Güney Kore Başbakanı 'isyana teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı

Eski Güney Kore Başbakanı 'isyana teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eski Güney Kore Başbakanı &#039;isyana teşvik&#039; suçlamasıyla gözaltına alındı
Güney Kore, Eski Başbakan, Gözaltı, Siyasi Kriz, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eski Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn, 'isyana teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eski Güney Kore Başbakanı Hwang Kyo-ahn'ın, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün geçen yıl aralıkta duyurduğu sıkıyönetim ilanının ardından 'isyana teşvikte' bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Savcı Cho Eun-suk'un başında olduğu özel soruşturma ekibi, sorguya gelmesi için gönderilen üç celbe cevap vermeyen Hwang'ı başkent Seul'deki evinde gözaltına aldı.

'İSYANA TEŞVİK' SUÇALAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Hwang sıkıyönetim ilanının ardından 'isyana teşvikte' bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınırken, ekip eski başbakanın evini de aradı.

Eski Güney Kore Başbakanı 'isyana teşvik' suçlamasıyla gözaltına alındı - 1. Resim

Ekip, bir çevrimiçi haber kaynağının ilgili şikayeti üzerine Hwang hakkında soruşturma başlatmış ve birkaç kez evini arama emri çıkarmaya çalışmış ancak başarısız olmuştu.

Hwang, sıkıyönetim ilanının ardından sosyal medya hesabından, "Kuzey Kore yanlısı güçlerin ve seçimlerde hile yaptığı iddia edilenlerin ortadan kaldırılması" çağrısında bulunan paylaşımlar yapmıştı.

Hwang ayrıca, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in tutuklanmasını da talep etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Avrupa’yı ters köşe yaptı: Berlin 'Türkiye artık üretimin kalbi! dediİstanbul'daki ünlü AVM'den 5 milyon dolar rüşvet istemişler, parayı alamayınca ceza kesmişler!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa’yı ters köşe yaptı: Berlin 'Türkiye artık üretimin kalbi! dedi - DünyaBerlin 'Türkiye artık üretimin kalbi! dediTeknoloji milyarderleri gizlice "gen bebek" üretiyor! Dünyanın yasakladığı deneyi yaptılar - DünyaTeknoloji milyarderleri "gen bebek" projesini başlattı!4 yaşındaki çocuğun yürek burkan ölümü! Babasının gözü önünde üzerine 34 metrelik dal düştü - DünyaYürek burkan ölüm! 34 metrelik dalın altında kaldıDünya şehitlerimiz için tek yürek oldu: Kardeşlerimizin acısı bizim acımız! - DünyaDünya şehitlerimiz için tek yürek olduYürek burkan hayatı fotoğraflarıyla tarihe geçti! Filistinli foto muhabiri Ali Jadallah yine birinci oldu - DünyaFilistinli foto muhabiri yine birinci olduÇin'de 758 metrelik köprü çöktü! Korkunç anlar kamerada - DünyaÇin'de 758 metrelik köprü çöktü! Korkunç anlar kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...