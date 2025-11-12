Altın, gümüş, platin, paladyum... Commerzbank 2026 tahminlerini açıkladı

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altın, tarihi zirvelerden sert bir düşüş yaşamıştı. 500 liradan fazla gerileyen gram altın yeniden yükselişe geçti. Şu sıralar spot piyasada gram altın 5 bin 583 liradan, ons altın ise 4 bin 116 dolar seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı'da ise gram altın 5.825 liradan satılıyor. Altının geleceği merak edilirken, Alman Commerzbank'tan emtia fiyatlarına ilişkin yeni bir tahmin geldi.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAHMİNİ

Commerzbank, özellikle değerli metallerde yükseliş beklentisini korudu. Dev banka altının ons fiyatının 2026 sonunda 4.200 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngördü. Commerzbank, ons başına 51 dolardan işlem gören gümüşün ise 2026 yılını 50 dolarda kapatacağını tahmin etti.

PALADYUMDA DÜŞÜŞ, PLATİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Bugün itibarıyla 1.437 dolar seviyesinden fiyatlanan paladyumun 1.400 dolar seviyesine ineceğini düşünen Commerzbank, 1.587 dolar seviyesinden fiyatlanan platinin ise 1.700 dolar seviyesine çıkacağını öngördü.

ALÜMİNYUM VE BAKIR...

Sanayi metallerine ilişkin tahminlerde de revizyona gidildi. Banka, alüminyum için ton başına fiyat beklentisini 2.600 dolardan 2.900 dolara, bakır içinse 9.600 dolardan 10.500 dolara yükseltti.