Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı, 'beyaz altın' pamuğu vurdu!

Türkiye'nin en bereketli toprakları olan Hatay'ın Amik Ovası'nda bazı ürünlerin son hasadı yapılıyor. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte kuraklık pamukta verimi olumsuz etkiledi.

Amik Ovası'nda kuraklığın etkili olması ürünlerde verimin düşmesine neden oldu. Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Çakır, 30 dönümlük pamuk tarlasında son hasadı yaptı.

GEÇEN YIL 150, BU YIL 130 KİLO

Bu yıl yağışların yetersiz olduğunu ve mahsulün kuraklıktan etkilediğini söyleyen Çakır, geçen aynı tarlada dönüm başına 150 kilogram pamuk alırken bu yıl ise 130 kilogram ürün aldığını belirtti.

Pamuk hasadının ilk zamanlarında 30 TL fiyatı olduğunu ifade eden Çakır, hasadın son zamanlarında fiyatı geriye çekerek, pamuğu tarlada 25 TL'den sattıklarını söyledi.

"SON 2 YILDIR VERİM AZ"

Kuraklığın pamukta verimi etkilediğini dile getiren Hasan Çakır, şu ifadeleri kullandı: