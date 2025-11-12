Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı, 'beyaz altın' pamuğu vurdu!

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı, 'beyaz altın' pamuğu vurdu!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hatay, Amik Ovası, Pamuk, Kuraklık, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın bereketli toprakları olan Amik Ovası'nda 'beyaz altın' olarak bilinen pamukta son hasatlar yapıldı. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte pamuk rekoltesinde geçtiğimiz yıla oranla düşüş yaşandı.

Türkiye'nin en bereketli toprakları olan Hatay'ın Amik Ovası'nda bazı ürünlerin son hasadı yapılıyor. Son 65 yılın en kurak yılının yaşandığı kentte kuraklık pamukta verimi olumsuz etkiledi.

Amik Ovası'nda kuraklığın etkili olması ürünlerde verimin düşmesine neden oldu. Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hasan Çakır, 30 dönümlük pamuk tarlasında son hasadı yaptı.

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı, 'beyaz altın' pamuğu vurdu! - 1. Resim

GEÇEN YIL 150, BU YIL 130 KİLO

Bu yıl yağışların yetersiz olduğunu ve mahsulün kuraklıktan etkilediğini söyleyen Çakır, geçen aynı tarlada dönüm başına 150 kilogram pamuk alırken bu yıl ise 130 kilogram ürün aldığını belirtti.

Pamuk hasadının ilk zamanlarında 30 TL fiyatı olduğunu ifade eden Çakır, hasadın son zamanlarında fiyatı geriye çekerek, pamuğu tarlada 25 TL'den sattıklarını söyledi.

Hatay'da son 65 yılın en kurak yılı, 'beyaz altın' pamuğu vurdu! - 2. Resim

"SON 2 YILDIR VERİM AZ"

Kuraklığın pamukta verimi etkilediğini dile getiren Hasan Çakır, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç yıl önce aynı tarladan 700 kilogram pamuk aldığımız oldu. Son 2 yıldır verim az. Pamuğun fiyatı 30 TL iken, 25 TL'ye düştü. Hasadın ilk zamanlarında 30 TL iken, hasadın son zamanlarında 25 TL'ye kadar geriledi. Zararlı böcekler verimi düşürdü."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehit Serdar Uslu'nun ailesine acı haber verildi! Duyanları kahreden detay...Türkiye 20 şehidine ağlıyor! Siyasilerden taziye mesajı yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altın, gümüş, platin, paladyum... Commerzbank 2026 tahminlerini açıkladı - EkonomiCommerzbank 2026 tahminlerini açıkladıNe kadar zam yapılacak? Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması - EkonomiBakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklamasıFaiz dondu, konut kredisine talep azalıyor! 1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar?  - Ekonomi1,5 milyon TL’nin geri ödemesi ne kadar? Talep toplama bugün başlıyor! Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring halka arz oluyor - EkonomiTalep toplama bugün başlıyor! 2 şirket halka arz oluyorBDDK’dan kredi kartından nakit çekime ‘gece’ ayarı - EkonomiBDDK’dan kredi kartından nakit çekime ‘gece’ ayarıBitcoin’i frenleyen 2 endişe! Fiyatlar yeniden aşağı döndü - EkonomiBitcoin’i frenleyen 2 endişe!
Sonraki Haber Yükleniyor...