Altın dolu çantayı polise teslim etti! Hem sahibinden hem belediyeden ödül aldı

Bursa’nın en işlek noktalarından biri olan Kent Müzesi önünde, örnek bir insanlık hikayesi yaşandı. Müze çevresinin temizliğinden sorumlu olan Fuat Sayhan, rutin temizlik çalışması sırasında bankların altında bir çanta fark etti.

Şüphe üzerine çantayı açan Sayhan, içerisinde çeşitli miktarlarda altın olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ardından çantayı alarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği’ne gidip tutanakla teslim etti.

ÇANTAYI KAYBETTİĞİ YERE DÖNDÜ

Polis ekipleri, Kent Müzesi’nin güvenlik kameralarını inceleyince bir süre önce orada dolaşan yaşlı bir kadının çantasını kaybettiğini fark etti. Kadın kısa süre sonra müze çevresine geri dönüp bir şeyler aramaya başlayınca, görevliler yanına giderek durumu açıkladı.

Yapılan incelemede, çantanın emekli bir öğretmene ait olduğu belirlendi. Kadın, polis merkezine gelerek içinde 10 adet 1 gram, 3 adet 5 gram ve 1 adet 10 gram altın bulunan çantasını tutanakla teslim aldı.

1 GRAM ALTIN HEDİYE ETTİ

Duyarlılığından ötürü büyük takdir toplayan Fuat Sayhan’a, çantasını bulan temizlik görevlisine teşekkür eden emekli öğretmen, kendisine 1 gram altın hediye etti.

BELEDİYE DUYARSIZ KALMADI

Sayhan’ın örnek davranışı, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da ödüllendirildi. Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Sedat Akar, personelleri arasında yer alan Fuat Sayhan’a teşekkür ederek çeşitli hediyeler ve 1 gram altın takdim etti.

Vatandaşlar, Sayhan’ın bu davranışını sosyal medyada “insanlık ölmemiş” yorumlarıyla paylaştı.