Bartın'da yaklaşan tehlike... Bir kent 'taşkın' riskiyle karşı karşıya

Bartın'da yaklaşan tehlike... Bir kent 'taşkın' riskiyle karşı karşıya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bartın'da günlerdir yağan sağanak yağış, Bartın Irmağı'nın seviyesinin aşırı derecede yükselmesine neden oldu. Hızla akan ırmağın taşma ihtimaline karşı ekipler alarma geçti. Sivil polisler ırmak kenarındaki yayaları taşkın riskine karşı uyararak, alandan uzaklaştırmaya başladı.

Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Bartın Irmağı'nın seviyesi ve debisi yükseldi.

Bartın'da yaklaşan tehlike... Bir kent 'taşkın' riskiyle karşı karşıya - 1. Resim

TAŞMA İHTİMALİNE KARŞI ALARM

Hızla akan ırmağın taşma ihtimaline karşı ekipler alarma geçti.

Yağmurun dindiği ve yeniden güneş açtığı kentte, polis ekipleri gece ve gündüz ırmak çevresinde devriye atarak, suyun seviyesini tespit ediyor. Irmaktaki yükselmeleri fotoğraflayan resmi ve sivil ekipleri, belirli saatlerde haber merkezine durumu rapor ediyor.

Sürekli kontrol altında tutulan Bartın Irmağı, Çağlayan piknik alanı mevkisinden taşmaya başladı. Irmak suları piknik alanın önündeki yolu doldurmaya başladı.

Bartın'da yaklaşan tehlike... Bir kent 'taşkın' riskiyle karşı karşıya - 2. Resim

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAT SAFHADA 

Polis ekipleri tarafından piknik alanı girişine güvenlik şeridi çekilerek, araçların bölgeye girişi yasaklandı.

Sivil polisler ırmak kenarındaki yayaları da taşkın riskine karşı uyararak, alandan uzaklaştırdı.

Irmağın çağlayan kısmında yoğun bir köpüklenme dikkat çekerken, debisi yükselen suyla kütük ve dal parçalarının da suda sürüklendiği görüldü.

Irmağın Orduyeri Köprüsü kısmında ise küçük girdaplar oluştu. Halka şeklindeki küçük girdaplar, akan suyla birlikte kısa sürede kaybolurken, yerine ise yenileri çıktı.

Bartın'da yaklaşan tehlike... Bir kent 'taşkın' riskiyle karşı karşıya - 3. Resim

SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Yalı ve Tersane Caddesi'nde ise ırmağın yüksekliğinin taşma noktasına yaklaştığı görüldü. Su seviyesinin Yalı mevkii ve Tersane Caddesi'ndeki gezi tekneleri için yapılan iskelelerdeki merdiven basamakları ile aynı seviyeye ulaştı.

Çamur akan, rengi turuncuya dönen ırmağın Kemer Köprü kısmında ise su seviyesinin yükselmesine rağmen, henüz taşkın riski bulunmadığı belirtildi. Bugün, yağmurun dinmesi ve güneş açması ile birlikte ırmak seviyelerinde ciddi bir artış yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, yağışın bu akşam ve pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

