Kamu kurumlarında memur olma hayali kuran binlerce lisans mezunu için 2025 yılı KPSS başvuru süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte KPSS A Grubu başvuruları alınmaya başlarken, B Grubu sınavının ne zaman yapılacağı ve iki grup arasındaki farklar da gündemde yerini aldı. KPSS başvuru ücreti, başvuru tarihleri ve sınav oturumlarına dair merak edilen tüm detaylar netlik kazandı.

ÖSYM’nin resmi takvimine göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumları için başvuru süreci 26 Haziran 2025 tarihinde başladı. Peki, KPSS B grubu sınavı ne zaman, A ve B grubu farkı nedir?

KPSS B GRUBU SINAVI NE ZAMAN?

KPSS B Grubu sınavı 2026 yılında gerçekleştirilecek.

Her iki yılda bir düzenlenen KPSS B grubu sınavı kamu kurumlarında memur olmak isteyen adayların merkezi yerleştirme puanlarının belirlenmesi için yapılıyor.

2026 yılının Temmuz ayında uygulanması planlanan KPSS B Grubu sınavı için şimdiden hazırlık süreci başladı.

İlgili Haber KPSS Nitelik Kodları Listesi Tüm Kodlar: 3255, 7229, 2055, 2043, 2011 ve 2112 nitelik kodu nedir?

KPSS A VE B GRUBU FARKI NEDİR?

KPSS A Grubu bakanlıklar ve başkanlıklar gibi kurumlardaki uzmanlık ve müfettişlik gibi kadrolar için düzenleniyor. Bu gruba başvuran adaylar, KPSS puanına ek olarak ilgili kurumların gerçekleştirdiği yazılı ya da sözlü sınavlara da katılmak zorunda.

B Grubu ise genel idare hizmetlerinde görev alacak memurlar için uygulanıyor. B Grubu alımlarında yalnızca KPSS puanı esas alınıyor ve kurumlar tarafından ek sınav yapılmıyor. A Grubu sınavları her yıl yapılırken, B Grubu sınavları sadece çift yıllarda gerçekleştiriliyor.

İlgili Haber 2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak?

KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

2025 KPSS A Grubu sınavı için geç başvurular 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak. Belirtilen tarihlerde başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.