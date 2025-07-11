2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak?

KPSS Lisans başvuruları tamamlandı. Haziran ayıyla başlayan başvurular 2025 KPSS Lisans için başvuruları 10 Temmuz itibarıyla tamamlandı. Ancak ÖSYM'nin KPSS geç başvurularını ne zaman alacağını merak etmeye başladı. Kamu kurumlarına girmek isteyen milyonlarca aday bu sorunun cevabını araştırıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, lisans mezunlarının kamuda kariyer yapma açısından önemlidir. KPSS geç başvuru sürecini araştıran adaylar, kurtarıcı bir seçenek olarak görmektedir.

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyenler, geç başvuru döneminde de ÖSYM’nin belirlediği kılavuz doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

ÖSYM KPSS GEÇ BAŞVURULARINI NE ZAMAN ALACAK?

2025 KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacaktır.

Bu süreçte başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleşecektir. Ancak geç başvuru için ek ücret ödenilmesi gereklidir.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine bakıldığında KPSS başvuruları 26 Haziran'da başladı. KPSS Lisans başvurusu için adaylar 10 Temmuz saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

Ücret ödeme için son gün 11 Temmuz 2025 yani bugündür.

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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar 570,00 TL verecektir. KPSS Alan Bilgisi Oturumları yani her biri içinse 350,00 TL ödemek durumundadır.

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artar ve 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde ödenir.

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 7-14 Eylül tarihleri arasındadır.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanırken Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihindedır.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.