Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak?

2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak?
KPSS, ÖSYM, Aday, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KPSS Lisans başvuruları tamamlandı. Haziran ayıyla başlayan başvurular 2025 KPSS Lisans için başvuruları 10 Temmuz itibarıyla tamamlandı. Ancak ÖSYM'nin KPSS geç başvurularını ne zaman alacağını merak etmeye başladı. Kamu kurumlarına girmek isteyen milyonlarca aday bu sorunun cevabını araştırıyor.

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS, lisans mezunlarının kamuda kariyer yapma açısından önemlidir. KPSS geç başvuru sürecini araştıran adaylar, kurtarıcı bir seçenek olarak görmektedir.

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyenler, geç başvuru döneminde de ÖSYM’nin belirlediği kılavuz doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak? - 1. Resim

ÖSYM KPSS GEÇ BAŞVURULARINI NE ZAMAN ALACAK?

2025 KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacaktır.

Bu süreçte başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle gerçekleşecektir. Ancak geç başvuru için ek ücret ödenilmesi gereklidir.

2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak? - 2. Resim

KPSS LİSANS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

ÖSYM sınav takvimine bakıldığında KPSS başvuruları 26 Haziran'da başladı. KPSS Lisans başvurusu için adaylar 10 Temmuz saat 23.59'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirdi.

Ücret ödeme için son gün 11 Temmuz 2025 yani bugündür.

KPSS LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak? - 3. Resim

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar 570,00 TL verecektir. KPSS Alan Bilgisi Oturumları yani her biri içinse 350,00 TL ödemek durumundadır.

Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artar ve 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde ödenir.

2025 KPSS geç başvuru tarihi: ÖSYM KPSS geç başvurularını ne zaman alacak? - 4. Resim

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 7-14 Eylül tarihleri arasındadır. 

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanırken Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihindedır.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bursa-Balıkesir sınırında korkutan yangın! Alevler giderek büyüyor, yerleşim yerleri tehdit altında"Terörsüz Türkiye" sürecinde dezenformasyon uyarısı! "Kararlı adımlar sürüyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa-Balıkesir sınırında neden yangın çıktı? Bir köy tahliye edildi - HaberlerBursa-Balıkesir sınırında neden yangın çıktı? Bir köy tahliye edildiKuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyor - HaberlerKuyumcular cumartesi günü açık mı? 2025 Kuyumcuların çalışma saatleri merak ediliyorTürkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu - HaberlerTürkiye-Çekya Voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Karşılaşma için nefesler tutuldu14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandı - Haberler14 Temmuz tatil mi, yarım gün mü? 2025 Resmi Tatil takvimi açıklandıPassolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladı - HaberlerPassolig kalktı mı, uygulama devam ediyor mu? Stadyum girişlerinde yeni dönem başladıChobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? Fenerbahçe sponsorluk duyurusuyla gündem oldu - HaberlerChobani yoğurt Türkiye'de satılıyor mu? Fenerbahçe sponsorluk duyurusuyla gündem oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...