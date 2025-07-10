Kamu kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adaylar için KPSS 2025/1 merkezi yerleştirme takvimi belli oldu. Milyonlarca memur adayı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen KPSS tercih sürecine odaklanmış durumda. KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, tercihler ne zaman başlayacak soruları da bu süreçte gündemde ilk sıralarda yer alıyor.

KPSS 2025 merkezi atama sürecinin ilk dönemi için tercih işlemlerine ilişkin resmi takvim açıklandı. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarında ilan edilen kadrolara başvuru yapabilmek için tercih işlemlerini 10 Temmuz 2025 tarihinde başlattı. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, merkezi atama sonucu nasıl öğrenilir?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi atama süreci 10-17 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerle tamamlanacak.

Adaylar tercihlerin başlamasıyla yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor.

KPSS 2025 merkezi yerleştirme sonuçlarının, tercih işlemlerinin tamamlanmasını takip eden günlerde ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

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MERKEZİ ATAMA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS merkezi atama sonuçları yalnızca ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek.

Atama hakkı kazanan adaylar yerleştirildikleri kamu kurumlarının açıklamalarını takip ederek evrak teslimi ve diğer işlemleri başlatabilecek.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, tercih işlemlerini bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyon bilgilerine göre yapabilecek.

Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarında lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinden personel alımı yapılacak pozisyonlar, nitelik kodları ve başvuru şartları detaylı şekilde yer alıyor.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2025