Başvurma özel şartları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü: KPSS puan türü nedir, taban puan kaç olmalı?

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, bünyesinde görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapacağında bazı şartlar doğrultusunda alım gerçekleştiriyor. Başvurma özel şartları Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanıyor. Devlet Hava Meydanları KPSS puan türü nedir, taban puan kaç olmalı merak ediliyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) kadrosuna katılacak yeni personeller için başvuru koşullarını 10 Aralık 2024 tarihinde duyurmuştu. Kurum bünyesinde görevlendirilecek adayların taşıması gereken özel şartlar kamuoyuyla paylaşıldı. Başvuru sürecinde en çok merak edilen konuların başında ise KPSS puan türü ve taban puan şartı geliyor.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ''10.12.2024'' tarihli duyurusuna göre;

Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.),

ç) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (23.12.2019 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.),

d) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği")

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 16/06/2025 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (16/06/1999 ve sonrasında doğmuş olmak.),

c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

ç) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az 'C' düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (23.12.2019 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.),

e) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KPSS PUAN TÜRÜ VE TABAN PUANI NEDİR?

Kurumun ilan ettiği pozisyonlar için KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almak şart koşuluyor.