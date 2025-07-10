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KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama kılavuzu 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama kılavuzu 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca memur adayı, 2025 yılı KPSS merkezi yerleştirme sürecine odaklandı. ÖSYM tarafından yürütülen KPSS yerleştirme işlemleri kapsamında, 2025/1 tercih dönemi ve atama takvimi için beklenen detaylar netleşmeye başladı. KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman yapılacak merak ediliyor.

KPSS merkezi atama adayların KPSS puanları esas alınarak yapılacak ve yerleştirme işlemleri tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Peki, KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman?

KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama kılavuzu 2025 - 1. Resim

KPSS MERKEZİ ATAMA KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM KPSS puanı ile yapılacak yerleştirmelere ilişkin tercih işlemleri öncesinde kılavuz yayımlayarak adaylara kadro, başvuru koşulları ve tercih kuralları hakkında bilgi veriyor.

2025/1 yerleştirme dönemine ilişkin tercihlere yönelik merkezi atama kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM’nin resmi internet sitesinde kısa süre içerisinde tercih kılavuzunu erişime açması bekleniyor.

Merkezi atama kılavuzunda hangi kadrolara başvuru yapılabileceği, adaylarda aranan nitelikler ve diğer tüm teknik detaylar yer alacak.

KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama kılavuzu 2025 - 2. Resim

ÖSYM MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS 2025/1 merkezi yerleştirme döneminde tercih süreci için tarih aralığı belli oldu.

ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvime göre adaylar tercih işlemlerini 10 Temmuz 2025 tarihinde yapmaya başlayacak. Tercihler 17 Temmuz 2025 gecesi saat 23.59’da sona erecek.

KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama kılavuzu 2025 - 3. Resim

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılı içerisinde gerçekleştirilecek ilk merkezi atama olan KPSS-1 yerleştirme işlemleri, tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından kısa süre içinde sonuçlandırılacak. Tercihlerin 17 Temmuz'da tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve puan üstünlüğüne göre atamalar gerçekleştirilecek.

KPSS merkezi atama kılavuzu yayımlandı mı, atama tercihleri ne zaman? ÖSYM merkezi atama kılavuzu 2025 - 4. Resim

Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Atama sonuçlarının açıklanmasının ardından ilgili kamu kurumları, yerleşen adaylarla iletişime geçerek gerekli evrak ve işlemleri başlatacak.

İkinci merkezi atama dönemi KPSS-2025/2 için tercih süreci Aralık ayında yapılacak. Kadro talepleri Eylül ile Kasım ayları arasında toplanacak, aday tercihleri 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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