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KPSS A Grubu başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS A Grubu başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM tarih verdi
Kpss, Ösym, Personel Alımı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), organize ettiği 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) başvurularının sona ereceği tarihe az bir zaman kaldı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan devam ediyor.

2025-KPSS A Grubu için başvurular devam ediyor. Kamu kurumlarından memur olma planı ve kariyer hedefi olan vatandaşlar, ÖSYM'nin KPSS başvurularını alacağı son tarihe odaklandı.

BU YIL KPSS LİSANS OTURUMLARI NE ZAMAN?

2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül'de, "Alan Bilgisi" oturumları ise 13 ve 14 Eylül'de uygulanacak.

"Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna girmek zorunda olan adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verebilecek.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

KPSS başvuruları 26 Haziran'da başladı ve 10 Temmuz'da sona erecek.  

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

KPSS sınav giriş yerlerinin yazdığı, sınav giriş belgeleri, sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulacak.

Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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