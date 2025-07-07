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KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖSYM tarafından KPSS branş bazında sıralamalarla ilgili açıklama yapıldı. Buna göre, 2024 KPSS branş sıralamalarının güncellendiğine dair bilgi verdi. Yapılan duyuruyla beraber 2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumlarına katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının da revize edildiği belli oldu. Peki KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? İşte KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla beraber branş bazında sıralamaların güncellendiği duyuruldu.

Adaylar, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle beraber güncellenmiş branş bazında sıralamalarına erişebilecekler Peki branş sıralaması nasıl sorgulanır? İşte tüm ayrıntılar...

KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? - 1. Resim

 KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Güncellenen KPSS branş sıralama bilgilerine, ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr  adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve şifresiyle erişim sağlanabilir.

Adaylar, bu platformda kendi branşlarında sınava giren diğer katılımcılar arasında başarı durumlarını öğrenebilmektedir.

KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? - 2. Resim

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

Adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylarla başarı durumlarını mukayese edebilmek amacıyla branş bazında sıralamalar hazırlanmıştır.

Bu sıralamalar sadece bilgilendirme maksadı taşıdığı için resmi belge olarak kullanılamaz. Her türlü resmi değerlendirmede ise, ÖSYM sisteminde kayıtlı olan veriler esas alınır.

KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim branş bazı sıralamaları sorgulama ekranı: KPSS branş sıralaması nasıl öğrenilir? - 3. Resim

2024 KPSS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR GÜNCELLENDİ

ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamalarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

"2024 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (2024-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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