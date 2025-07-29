Gassal dizisi 3. sezon çıkacak mı, şarkıları kim seslendirecek?

Ahmet Kural'ın başrolde oynadığı TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin 3. sezonu ne zaman çıkacak? Dijital platformlarda en çok izlenen diziler arasında yer alan Gassal’de 3. sezon şarkılarını hangi sanatçının seslendireceği de merak konusu.

Ahmet Kural'ın başrolde yer aldığı TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonu 24 Mayıs 2025 tarihinde seyirciyle buluşmuştu. İlk iki sezonu toplamda 20 bölümden oluşan Gassal dizisinin üçüncü sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Peki 2. sezonunda komedi yönünün ağır bastığı Gassal'de 3. sezon çıkacak mı, şarkıları kim seslendirecek? Detaylar netleşiyor...

GASSAL DİZİSİ 3. SEZON ÇIKACAK MI?

Yayınlanan 20 bölümüyle dijital platformların en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen TRT Tabii projesi Gassal’de üçüncü sezonun hazırlıkları başladı. Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında 3. sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını söylemişti. Oyuncu Mehmet Bilge Yıldız da 28 Mayıs 2025 tarihinde sosyal medya üzerinden paylaşımda, “Gassal 3. Sezon Çekimleri Başlamıştır” ifadelerini kullanarak izleyicilerde heyecan uyandırmıştı.

Gassal dizisi 3. sezon çekimlerinin yaz aylarında başladığı ve yeni sezonda Öykü Gürman ile Emir Benderlioğlu gibi sürpriz isimlerin de kadroya katıldığı biliniyor. Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da kulis bilgilerine göre Gassal 3. sezonun 2025 sonbaharında, muhtemelen Eylül veya Ekim aylarında Tabii platformunda seyirciyle buluşması bekleniyor.

GASSAL DİZİSİ 3. SEZON ŞARKILARINI KİM SESLENDİRECEK?

Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu dizi sadece konusuyla değil, şarkılarıyla da dikkat çekiyor. İlk sezonda Şahin Kendirci'nin coverladığı “İçim Yanar”, ikinci sezonda ise Bayhan'ın yorumladığı “Efendim İşitmedim” şarkıları sosyal medyada viral olmuştu.