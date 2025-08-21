Mahkemeden kötü haber! Wanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede

Geçtiğimiz yaz ayrılma kararı alan Wanda Nara ve Mauro Icardi, evlerini ayırarak ilişkilerine son vermişti. Çalkantılı geçen bu sürecin ardından çift, Mart 2025’te resmen boşandı. Bu süreçte her ikisi de yeni ilişkilere yelken açtı.

Wanda Nara, kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok" diyerek kızlarıyla birlikte yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

ICARDI’YE 113.500 DOLARLIK NAFAKA FATURASI

Öte yandan Wanda Nara’nın Mauro Icardi’ye açtığı nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme kararı, Galatasaraylı futbolcunun aleyhine oldu. Nara’nın Buenos Aires 106. Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda, mahkeme Mauro Icardi'nin 110 bin dolar çocuk nafakası ile birlikte 3 bin 500 dolar faiz ve dava masrafı ödemesine karar verdi.

ICARDI İÇİN ÇIKIŞ YOK! MAL VARLIĞI DA TEHLİKEDE

Öte yandan Arjantin basınında bomba bir iddia ortaya atıldı. Yasalar gereği, borçlu kişiler ülkeden çıkamıyor. Öte yandan Icardi’nin de mal varlıklarına el konulabileceği konuşuluyor.