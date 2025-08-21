Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Mahkemeden kötü haber! Wanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede

Mahkemeden kötü haber! Wanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mahkemeden kötü haber! Wanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yıldız ismi Mauro Icardi, 10 yıllık eşi ve iki kızının annesi Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Boşanma süreciyle gündemden düşmeyen ünlü futbolcuya, açılan nafaka davasında mahkemeden kötü haber geldi.

Geçtiğimiz yaz ayrılma kararı alan Wanda Nara ve Mauro Icardi, evlerini ayırarak ilişkilerine son vermişti. Çalkantılı geçen bu sürecin ardından çift, Mart 2025’te resmen boşandı. Bu süreçte her ikisi de yeni ilişkilere yelken açtı. 

Wanda Nara, kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok" diyerek kızlarıyla birlikte yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

ICARDI’YE 113.500 DOLARLIK NAFAKA FATURASI

Öte yandan Wanda Nara’nın Mauro Icardi’ye açtığı nafaka davası sonuçlandı. Mahkeme kararı, Galatasaraylı futbolcunun aleyhine oldu. Nara’nın Buenos Aires 106. Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucunda, mahkeme Mauro Icardi'nin 110 bin dolar çocuk nafakası ile birlikte 3 bin 500 dolar faiz ve dava masrafı ödemesine karar verdi.

Mahkemeden kötü haber! Wanda Nara davayı kazandı, Icardi’nin mal varlığı tehlikede - 1. Resim

ICARDI İÇİN ÇIKIŞ YOK! MAL VARLIĞI DA TEHLİKEDE

Öte yandan Arjantin basınında bomba bir iddia ortaya atıldı. Yasalar gereği, borçlu kişiler ülkeden çıkamıyor. Öte yandan Icardi’nin de mal varlıklarına el konulabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

30 Ağustos resmi tatil mi, 29 Ağustos yarım gün mü?Ufuk Bayraktar kimdir, neden gözaltına alındı? Ünlü oyuncu ortalığı birbirine kattı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çekti - MagazinBüyük sürpriz! Ünlü oyuncuyla başrolü paylaşacak: Artvin detayı dikkat çektiÜnlü oyuncu Ufuk Bayraktar restoran bastı... Yetmedi para istedi, ekipler harekete geçti! Gözaltına alındı - MagazinMekan bastı o da yetmedi haraç istediÜnlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu… - MagazinApar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durum...Bahar Şahin yoğun bakımdaki meslektaşı İbrahim Yıldız’ın sağlık durumunu açıkladı - MagazinDevrilen ağacın altında kalmıştı! Son durumu belli olduInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı - MagazinInstagram hesabı kapatılan Murat Övüç’ten radikal karar! Yedek hesabından duyurdu, herkesi şaşırttı'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Fahriye Evcen'den dikkat çeken açıklama geldi - Magazin'Şiddet' iddialarıyla gündeme gelmişlerdi! Dikkat çeken açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...