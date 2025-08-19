Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi

Sarı-kırmızılılara ilk olarak 2022-2023 sezonunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Mauro Icardi, başarılı performansının ardından 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Galatasaray'da toplam 88 maça çıkan Arjantinli futbolcu, bu sezon Süper Ligi'n 2'nci haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı formasıyla 62'nci golüne ulaştı ve Çek futbolcu Milan Baros'u geride bırakarak, "Galatasaray tarihinin en golcü 2'nci yabancı oyuncusu" oldu.

REKORA 11 GOL KALDI

Dünyaca ünlü 32 yaşındaki santrfor, 11 kez daha fileleri havalandırması durumunda, Galatasaray formasıyla 72 gol kaydeden Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçecek ve "sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu" ünvanını elde edecek.

İLK SEZONUNDA 23 GOL

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada bir kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

DERBİLERDE 8 GOL

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 6 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA SAKATLIK YAŞADI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı. Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2'nci haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.