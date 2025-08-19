Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi

Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Galatasaray'da aylarca süren sakatlığının ardından sahalara dönen Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki "en golcü yabancı futbolcu" olmayı hedefliyor. Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu gol kralı olarak tamamlayan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 defa fileleri havalandıran Arjantinli santrfor, efsane futbolcu Gheorghe Hagi'yi (1996-2001) geride bırakmaya çok yakın.

Sarı-kırmızılılara ilk olarak 2022-2023 sezonunda Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak gelen Mauro Icardi, başarılı performansının ardından 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Galatasaray'da toplam 88 maça çıkan Arjantinli futbolcu, bu sezon Süper Ligi'n 2'nci haftasındaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı formasıyla 62'nci golüne ulaştı ve Çek futbolcu Milan Baros'u geride bırakarak, "Galatasaray tarihinin en golcü 2'nci yabancı oyuncusu" oldu.

Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi - 1. Resim

REKORA 11 GOL KALDI

Dünyaca ünlü 32 yaşındaki santrfor, 11 kez daha fileleri havalandırması durumunda, Galatasaray formasıyla 72 gol kaydeden Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçecek ve "sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı oyuncu" ünvanını elde edecek.

Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi - 2. Resim

İLK SEZONUNDA 23 GOL

Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda 23 gol kaydetti. Tecrübeli golcü, şampiyon oldukları 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu sezonda ligde 22, kupada bir kez rakip fileleri havalandıran Icardi, toplamda 23 gole ulaştı.

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Mauro Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.

Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi - 3. Resim

DERBİLERDE 8 GOL

Icardi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı derbi maçlarında toplam 8 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'ye karşı 5 maça çıkan Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmalarda rakibinin ağlarını 3 kez sarstı. Beşiktaş'a karşı da 6 maçta görev alan Icardi, bu müsabakalarda toplam 5 gol kaydetti.

Icardi yıllardır kırılamayan rekora koşuyor! Artık tek rakibi Hagi - 4. Resim

ÜÇÜNCÜ SEZONUNDA SAKATLIK YAŞADI

Mauro Icardi, Galatasaray'daki üçüncü sezonunda yaşadığı büyük sakatlık sebebiyle takımdan uzun süre ayrı kaldı. Icardi, 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında İngiltere ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak sezonu kapattı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Icardi, Süper Lig'in yeni sezonunun 2'nci haftasındaki Fatih Karagümrük maçıyla 281 gün sonra sahalara döndü.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe duyurdu: Sezonu Galatasaray maçıyla açıyor - SporF.Bahçe duyurdu: G.Saray ile maç kararıBeşiktaş'a veda etmişti! Çok sürmedi, Süper Lig'e döndü: İşte yeni takımı... - SporBeşiktaş'a veda etmişti! Yeni takımı belli olduGalatasaray'ın Osimhen ve Icardi planı! Okan Buruk ilk 11 için kararını verdi - SporOsimhen-Icardi planı! Okan Buruk ilk 11 için kararını verdiPremier Lig devinden Galatasaray'a! Resmi teklif: 28 milyon euroluk yıldız - SporPremier Lig devinden G.Saray'aTrabzonspor'dan sermaye artırımı! Açıklama geldi: 37 milyar 500 bin TL - SporTrabzonspor'a dev müjde: 37 milyar 500 bin TLBeşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 futbolcu listede yok - SporBeşiktaş'ın UEFA kadrosu belli oldu: 2 futbolcu listede yok
Sonraki Haber Yükleniyor...