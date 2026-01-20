Sosyal medya fenomeni bir kadının, 47 yaşındaki kayınvalidesinin hamile olduğunu öğrenmesiyle yaşananlar gündem oldu. Hastanede yapılan muayene sonrası söz konusu hamilelik haberi aile içinde büyük şaşkınlığa neden olurken, çekilen video birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kayınvalidesiyle birlikte hastaneye giden sosyal medya fenomeni bir kadın, alınan sonuçların ardından bu beklenmedik haberi ailesiyle paylaşmak istedi. Durumu sürpriz şeklinde duyurmak isteyen kadın, tüm aile bireylerini bir araya topladı.

Kayınvalidesinin hamile olduğunu öğrendi! Ailesi şaşkınlığını gizleyemedi

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Hamilelik haberinin açıklandığı anlarda aile üyeleri kısa süreli şok yaşarken, ortaya çıkan tepkiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde aile bireylerinin şaşkınlığı ve verdiği tepkiler dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, yorumlarda espri dolu ifadeler öne çıktı.

"Şaka sandım" , "Olayı anlamaya çalışmam biraz sürdü" , "Ben şok" gibi mesajlar paylaşıldı.

