En Güçlü Asya Physical: Asia 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte heyecanla beklenen tarih

En Güçlü Asya Physical: Asia yarışmasında ilk bölümlerde sergilenen yüksek rekabet ve zorlu oyunlar, eleme heyecanını zirveye çıkardı.

Türkiye'yi temsil eden Nefise Karatay, Anıl Berk Baki, Ogeday Girişken, Recep Kara, Yasemin Adar Yiğit ve Ali Sofuoğlu'nun 7.bölümde nasıl bir mücadele edeceği ve takımlarının Asya'nın En Güçlüsü olma yolunda ilerleyip ilerlemeyeceği şimdiden merak konusu haline geldi.

EN GÜÇLÜ ASYA PHYSICAL: ASIA 7.BÖLÜM NE ZAMAN?

Netflix tarafımdan paylaşılan haftalık yayın akışına göre, En Güçlü Asya'nın 7.bölümü 11 Kasım 2025 Salı günü yayınlanacaktır. Ayrıca 8 ve 9.bölümü aynı gün izleyici karşısına çıkacaktır.

Netflix'in Kore'de rekorlar kıran "Physical: 100" (Yüzde Yüz Fiziksel) formatının ilk uluslararası versiyonu olan "En Güçlü Asya (Physical: Asia)", Asya'nın en güçlü insanını belirlemek üzere Türkiye, Kore, Japonya, Filipinler, Tayland, Endonezya, Moğolistan ve Avusturalya'dan gelen 48 elit sporcuyu bir araya getiriyor. Yarışma, takımların güç, dayanıklılık, denge ve çevikliklerini test eden zorlu görevlerden oluşuyor.

EN GÜÇLÜ ASYA PHYSICAL: ASIA 8 VE 9. BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Asya'nın en güçlü sporcularını bir getiren ve Türkiye'den de iddialı isimlerin yarıştığı En Güçlü Asya Physical: Asia'da krtik eleme aşamalarının yaşanacağı bölümlere gelindi.

En Güçlü Asya Physical: Asia 8 ve 9. bölümler 11 Kasım 2025 Salı günü eş zamanlı olarak Netflix'te yayınlanacaktır.