Steam Çöktü mü? 7 Ekim Steam erişim sorunu araştırılıyor

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam’de 7 Ekim 2025 tarihi itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. "Valve'ın oyun platformu Steam çöktü" haberleri yayılırken, özellikle akşam saatlerinde başlayan bağlantı problemleri dünya genelinde etkisini gösteriyor.

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Asya’yı kapsayan birçok kıtada erişim problemi devam ederken, "Steam Çöktü mü?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

7 Ekim 2025 tarihinde dünya genelinde Steam kullanıcıları platforma erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Kullanıcılar Steam’e giriş yapamadıklarını, oyun indirme işlemlerinin durduğunu ve mağaza sayfasında “bağlantı yok” hatasıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Downdetector verilerine göre, platformdaki kesinti ile ilgili 34.000’den fazla kullanıcı bildirimi yapıldı. Kullanıcılar hem Steam uygulaması hem de web sitesine erişimde sorun yaşadıklarını aktardı. Sosyal medyada, “Steam çöktü mü?” sorusu gündeme geldi.

Valve Corporation’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar sorunun sunucu trafiğindeki ani yoğunluk veya ağ tabanlı bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini kaydediyor.

7 EKİM STEAM ERİŞİM SORUNU

Platformun web sitesine erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar ise çökmeler, boş sayfalar ve içeriklerin yüklenememesi veya indirilememesi gibi sorunlarla yüzleşiyor.