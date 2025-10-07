Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Steam Çöktü mü? 7 Ekim Steam erişim sorunu araştırılıyor

Steam Çöktü mü? 7 Ekim Steam erişim sorunu araştırılıyor

Steam Çöktü mü? 7 Ekim Steam erişim sorunu araştırılıyor
7 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Valve'ın oyun platformu Steam erişim sorunuyla karşı karşıya. Kullanıcılar, dünyanın en popüler dijital oyun platformları arasında yer alan Steam’e erişmekte güçlük çekiyor. Peki, Steam çöktü mü? 7 Ekim 2025’te yaşanan Steam erişim sorunu araştırılıyor.

Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından biri olan Steam’de 7 Ekim 2025 tarihi itibariyle erişim sorunu yaşanıyor. "Valve'ın oyun platformu Steam çöktü" haberleri yayılırken, özellikle akşam saatlerinde başlayan bağlantı problemleri dünya genelinde etkisini gösteriyor.

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Asya’yı kapsayan birçok kıtada erişim problemi devam ederken, "Steam Çöktü mü?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

Steam Çöktü mü? 7 Ekim Steam erişim sorunu araştırılıyor - 1. Resim

STEAM ÇÖKTÜ MÜ?

7 Ekim 2025 tarihinde dünya genelinde Steam kullanıcıları platforma erişim sağlamakta güçlük çekiyor. Kullanıcılar Steam’e giriş yapamadıklarını, oyun indirme işlemlerinin durduğunu ve mağaza sayfasında “bağlantı yok” hatasıyla karşılaştıklarını belirtiyor.

Downdetector verilerine göre, platformdaki kesinti ile ilgili 34.000’den fazla kullanıcı bildirimi yapıldı. Kullanıcılar hem Steam uygulaması hem de web sitesine erişimde sorun yaşadıklarını aktardı. Sosyal medyada, “Steam çöktü mü?” sorusu gündeme geldi.

Valve Corporation’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uzmanlar sorunun sunucu trafiğindeki ani yoğunluk veya ağ tabanlı bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini kaydediyor.

Steam Çöktü mü? 7 Ekim Steam erişim sorunu araştırılıyor - 2. Resim

7 EKİM STEAM ERİŞİM SORUNU

7 Ekim 2025 tarihinde Steam’e giriş yapmaya çalışan oyuncular bağlantı hatalarıyla karşılaşıyor.

Platformun web sitesine erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar ise çökmeler, boş sayfalar ve içeriklerin yüklenememesi veya indirilememesi gibi sorunlarla yüzleşiyor.

Steam Çöktü mü? 7 Ekim Steam erişim sorunu araştırılıyor - 3. Resim

