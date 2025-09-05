Hollow Knight: Silksong çılgınlığı: Steam, PlayStation, Xbox ve Nintendo çöktü!

Uzun süredir merakla beklenen Hollow Knight: Silksong, Steam, PlayStation, Xbox ve Nintendo mağazalarında eşzamanlı olarak satışa sunuldu. Oyunun çıkışı, yoğun ilgi nedeniyle platformlarda geçici çökmelere yol açtı.

HOLLOW KNIGHT: SILKSONG PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Hollow Knight: Silksong, dün dijital oyun mağazalarında oyuncularla buluştu. Steam, PlayStation, Xbox ve Nintendo eShop üzerinden erişime açılan oyun, özellikle yüksek talep nedeniyle platformlarda kısa süreli erişim sorunlarına neden oldu.

STEAM İKİ BUÇUK SAAT ÇÖKTÜ

Oyun, Perşembe günü saat 15.00’te satışa sunuldu. Ancak Steam kullanıcıları, 17.30’a kadar hata mesajlarıyla karşılaştı. Outage takip sitesi Downdetector’a göre çıkış anında 3.750 kullanıcı erişim problemi bildirdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

Oyuncular, Steam’de yaşanan hata kodlarını X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştı. Hollow Knight serisinin bestecisi Christopher Larkin, oyunun “interneti çökertmiş olabileceğini” esprili bir dille yazdı. Bazı oyuncular ise satın alma işlemini tamamladıklarını gösteren ekran görüntülerini paylaşarak “en zor boss’u yendik” diyerek şakalaştı.

30 DAKİKADA 100 BİNDEN FAZLA OYUNCU

Platformlarda yaşanan sorunlara rağmen, oyun büyük bir ilgi gördü. Steam’de çıkıştan sonraki ilk yarım saatte 100 binden fazla oyuncunun oyunu oynadığı kaydedildi. Bu rakamın, diğer dijital mağazalardan oyunu alanlar ile birlikte düşünüldüğünde daha da yüksek olduğu tahmin ediliyor.

OYUN DEĞİL, FENOMEN

Silksong’un geliştiricisi, Avustralya’nın Adelaide kentinde bulunan üç kişilik bağımsız ekip Team Cherry. Serinin ilk oyunu Hollow Knight, 2017’de dünya çapında 15 milyon kopya satmıştı. Yeni oyunda, ilk oyunun yardımcı karakteri kılıç ustası prenses Hornet, ana karakter olarak öne çıkıyor.

"ESKİMEYEN BİR TARZ"

Geliştirici William Pellen, Avustralya Yayın Kurumu’na yaptığı açıklamada Hollow Knight’ın zamanla değer kaybetmediğini belirtti:

“İnsanlar hala Hollow Knight’ı keşfediyor. Bu da oyunun modasının geçmediğini gösteriyor. İlhamımız eski oyunlardan geliyordu, bu nedenle ortaya çıkan şeyler dönemin modern oyunlarından biraz farklı oldu.”