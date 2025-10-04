Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeri

Fıkıh alanındaki çalışmalarıyla tanınan Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Cumhurbaşkanı kararıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Bununla birlikte, "Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte Hatice Boynukalın Şenkardeşler hakkında bilinenler.

Hatice Boynukalın Şenkardeşler, 4 Ekim 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atandı. Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin ve Fatih Mehmet Karaca da aynı kararda atanan diğer başkan yardımcıları oldu.

Peki, Hatice Boynukalın Şenkardeşler kimdir? İşte Hatice Boynukalın Şenkardeşler'in hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

HATİCE BOYNUKALIN ŞENKARDEŞLER KİMDİR?

Hatice Boynukalın Şenkardeşler, 1998 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu.

Şenkardeşler, 2010 yılında “Serahsi’nin Aile Hukuku Hükümlerinin Gayelerine İlişkin Analizleri” teziyle yüksek lisansını, 2017 yılında “Şehabeddin Karafi’nin Fıkıhtaki Yeri” başlıklı teziyle doktora çalışmasını tamamladı.

2004-2010 yılları arasında Anlayış Dergisi’nde Orta Doğu ve siyaset konuları üzerine yazılar yazan Hatice Boynukalın Şenkardeşler, tercüme faaliyetlerinde de bulundu.

2018 yılından bu yana İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan Şenkardeşler, mukayeseli fıkıh ve Maliki mezhebi gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla biliniyor.

