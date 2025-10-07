Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Massimo Barbolini'nin sağlık durumunu açıkladı: Anjiyo operasyonu geçirdi

Galatasaray, Massimo Barbolini'nin sağlık durumunu açıkladı: Anjiyo operasyonu geçirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Massimo Barbolini&#039;nin sağlık durumunu açıkladı: Anjiyo operasyonu geçirdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo oldu.

ANJİYO OPERASYONU GEÇİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Barbolini'nin Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sonucunda anjiyo olduğu belirtildi.

BİR GÜN DİNLENECEK

İtalyan çalıştırıcı, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yusuf Dikeç'e gururlandıran teklif: Hollywood'dan aradılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yusuf Dikeç'e gururlandıran teklif: Hollywood'dan aradılar - SporYusuf Dikeç'i Hollywood'dan aradılarSüper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi - SporSüper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildiSüper Lig ekibinin başkanı istifasını açıkladı - SporSüper Lig ekibinin başkanı istifasını açıkladıTFF, Almanya'ya damga vuran Türk için harekete geçti: Herkes Mert Kömür'ü konuşuyor - SporTFF, Almanya'yı sallayan Türk için harekete geçtiBarcelona'nın efsanesi futbolu bırakacağını açıkladı - SporBarcelona'nın efsanesi futbolu bırakacağını açıkladıAbdullah Avcı'dan Fenerbahçe sözleri: Tedesco ve İsmail Yüksek iddiası - SporAvcı'dan F.Bahçe sözleri: Tedesco ve İsmail Yüksek iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...