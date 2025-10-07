Galatasaray, Massimo Barbolini'nin sağlık durumunu açıkladı: Anjiyo operasyonu geçirdi
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan başantrenörü Massimo Barbolini, anjiyo oldu.
ANJİYO OPERASYONU GEÇİRDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Barbolini'nin Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen genel sağlık kontrolü sonucunda anjiyo olduğu belirtildi.
BİR GÜN DİNLENECEK
İtalyan çalıştırıcı, bir günlük dinlenme sürecinin ardından görevine devam edecek.
