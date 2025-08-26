İrem Derici’den korkutan görüntü! Hastaneye kaldırıldığını açıkladı
Sevilen şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim hastane odasından serum takılı halde paylaştığı fotoğraflarla sevenlerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Sahne performansları ve parçalarıyla adından söz ettiren İrem Derici, yüksek ateş şikayetiyle hastanelik oldu. Sağlık durumunu ise kendine özgü üslubuyla hayranlarıyla paylaştı.
PROGRAMA KATILAMADI
Katılması planlanan "Gel Konuşalım" programına sağlık sorunları nedeniyle gelemeyen Derici’nin durumu, program sunucularından Ece Erken tarafından izleyicilere aktarıldı.
SEBEBİNİ AÇIKLADI
Hayranlarını endişelendirmemek adına hastane odasından bir video paylaşan Derici, sevenlerine nasıl olduğunu aktardı.
İrem Derici, hayranlarını endişelendirmemek için hastane odasından çektiği bir videoyla açıklama yaptı. Ünlü isim boğaz ve kulak iltihabı nedeniyle yüksek ateşle hastaneye kaldırıldığını, antibiyotik tedavisi sonrası vitamin takviyesi yapılacağını belirterek şunları söyledi:
“Önce antibiyotik verdiler, ardından vitamin takviyesi yapılacak. Hem boğazım hem de kulaklarım iltihaplandı. Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Kimin gözü kaldıysa gözüne…”