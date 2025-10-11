Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sudan'da sığınak katliamı! 14'ü çocuk 53 kişi öldürüldü

Sudan'da sığınak katliamı! 14'ü çocuk 53 kişi öldürüldü

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Sudan&#039;da sığınak katliamı! 14&#039;ü çocuk 53 kişi öldürüldü
Sudan, Darfur, Katliam, Çocuklar, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Sudan’ın Kuzey Darfur bölgesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir sığınağa düzenlenen saldırıda aralarında 14 çocuk ve 15 kadının bulunduğu en az 53 kişi hayatını kaybetti.

Sky News'den edinilen bilgilere göre, Sudan’ın Kuzey Darfur bölgesinde, kuşatma altındaki El-Faşir kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir sığınağa düzenlenen saldırıda aralarında 14 çocuk ve 15 kadının bulunduğu en az 53 kişi hayatını kaybetti.

SUDAN'DA FECİ OLAY

Sudan Doktorlar Ağı, saldırının Sudanlı paramiliter güçler tarafından gerçekleştirildiğini ve 5’i çocuk olmak üzere 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sudan'da sığınak katliamı! 14'ü çocuk 53 kişi öldürüldü - 1. Resim

Ağ, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) El-Faşir’deki yerinden edilmiş ailelerin barındığı El-Erkam Sığınağı’nı hedef aldığını açıkladı. Cuma gecesi düzenlenen saldırının, aylardır ordunun ve paramiliter güçlerin çatışmalarına sahne olan El-Faşir’deki son kanlı saldırı olduğu belirtildi.

Ağın sözcüsü, saldırıyı bir “katliam” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, “Bu katliam, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin sivillere karşı uyguladığı yakıp yıkma politikasının devamıdır ve tüm uluslararası hukuk ve normların açık ihlalidir” ifadeleri yer aldı.

RSF’nin, ordu birliklerinin başkent Hartum ve ülkenin merkezindeki stratejik noktaları yeniden ele geçirmesinin ardından, Darfur bölgesinde tam kontrol sağlamak ve kendi paralel yönetimini kurmak amacıyla El-Faşir’i hedef aldığı ifade edildi.

Kaynak: Dış Haberler

Türkiye'nin Bulgaristan maçı 11'i belli oldu: İşte Montella'nın tercihleriRojin Kabaiş’in ölümünde cinsel saldırı şüphesi: İki erkek DNA’sı tespit edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Asya'da yeni bir savaş mı? Afganistan-Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma - DünyaAfganistan-Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışmaHamas’tan açıklama: Gazze’de ateşkes ve yardımlar takip edilecek - DünyaHamas’tan açıklama: Gazze’de ateşkes ve yardımlar takip edilecekABD'de lise mezunlar buluşmasında silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı - DünyaABD'de mezunlar buluşmasına silahlı saldırı!Venezuela'da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı - DünyaVenezuela'da savaş alarmı!Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem - DünyaFilipinler'de 6 büyüklüğünde depremNobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı - DünyaÖdül öncesi bahis skandalı!
Sonraki Haber Yükleniyor...