Sudan'da sığınak katliamı! 14'ü çocuk 53 kişi öldürüldü

Sky News'den edinilen bilgilere göre, Sudan’ın Kuzey Darfur bölgesinde, kuşatma altındaki El-Faşir kentinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir sığınağa düzenlenen saldırıda aralarında 14 çocuk ve 15 kadının bulunduğu en az 53 kişi hayatını kaybetti.

SUDAN'DA FECİ OLAY

Sudan Doktorlar Ağı, saldırının Sudanlı paramiliter güçler tarafından gerçekleştirildiğini ve 5’i çocuk olmak üzere 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ağ, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (RSF) El-Faşir’deki yerinden edilmiş ailelerin barındığı El-Erkam Sığınağı’nı hedef aldığını açıkladı. Cuma gecesi düzenlenen saldırının, aylardır ordunun ve paramiliter güçlerin çatışmalarına sahne olan El-Faşir’deki son kanlı saldırı olduğu belirtildi.

Ağın sözcüsü, saldırıyı bir “katliam” olarak nitelendirdi. Yapılan açıklamada, “Bu katliam, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin sivillere karşı uyguladığı yakıp yıkma politikasının devamıdır ve tüm uluslararası hukuk ve normların açık ihlalidir” ifadeleri yer aldı.

RSF’nin, ordu birliklerinin başkent Hartum ve ülkenin merkezindeki stratejik noktaları yeniden ele geçirmesinin ardından, Darfur bölgesinde tam kontrol sağlamak ve kendi paralel yönetimini kurmak amacıyla El-Faşir’i hedef aldığı ifade edildi.