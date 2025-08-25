Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Eşref Rüya, 2. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizide, 2. sezon tarihi ve yeni bölümlerde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sezon finalinde Rüya’sına kavuşmayı bekleyen Eşref’in yaşadığı dramatik olaylar, yeni sezon heyecanını zirveye taşıdı.

Çarşamba akşamları Kanal D ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen ve yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen Eşref Rüya dizisi, 2. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor.

Eşref Rüya dizisinde 2. sezon için geri sayım başladı. Peki Eşref Rüya ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? 

Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - 1. Resim

EŞREF RÜYA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşref Rüya dizisinde 2. sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Kulislerde yer alan bilgilere göre, dizinin 17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı seyirciyle buluşması bekleniyor. 

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - 2. Resim

EŞREF RÜYA SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Eşref Rüya, 18 Haziran 2025 Çarşamba akşamı yayınlanan 13. bölümü ile sezon finali yaptı. Bu bölümde Eşref, Nisan ile yetimler arasında zor bir karar vermek üzereyken, Rüya’dan gelen haberle sarsıldı. Hayatının aşkını bulma umuduyla çıktığı yol, onu şu ana kadarki en büyük sınavıyla karşı karşıya bıraktı. Liderlik hırsıyla gözü kararan Kadir, kontrolü ele geçirmek adına önüne çıkan herkesi ezmeye kalktı. Çiğdem’le yaptığı iş birliği, Nisan ve Eşref’i tehlikeli bir çatışmanın içine sürükledi.

Her şeyin alt üst olduğu bu mücadelede Eşref, sevdiklerini korumak için var gücüyle savaştı. Kanların döküldüğü, ihanetin doruklara ulaştığı ve bütün düzenin alt üst olduğu sezon finalinde Eşref, Rüya’sına kavuşmayı beklerken kabusuyla yüzleşti.

Eşref Rüya 2. sezon ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? - 3. Resim

