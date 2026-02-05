Okan Hoca rotasyon oyuncusu kazandı. Fakat takımı bu maçta bile geçiş yedi!

Galatasaray’ın bu maçlarda hep geleceğe dair rotasyon oyuncusu kazanması gerektiğini hep söyledim, dile getirdim. Ve bu kez başardı Okan Hoca, Galatasaray…

Eksi yanlar yok muydu, elbette vardı! Ama Galatasaray, İstanbulspor maçında önemli kazanımlar elde etti! Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim ve 1 gol, 1 asistlik performansı, daha diri, motive görüntüsü ile Ahmed Kutucu’yu açıkça yeniden rotasyona dâhil etti Galatasaray!

İcardi’nin moral değeri

Ve en önemlisi kaptanını, liderini, süperstarını ayağa kaldırdı belki de Galatasaray.

İcardi attığı golle Galatasaray tarihine geçerken daha diri, atletik, mental açıdan daha güçlü, vücut dili olarak da daha pozitifti.

Lemina sol stoperde Abdülkerim’in yerine oynadı, İlkay önde oynadığında etkili, verimli oldu! Kazımcan’ın stoper performansı da sınıfı geçti.

Biz göklere çıkarmayı da, yerin dibine sokmayı da severiz!

Çünkü ortamız yoktur! Ama Asprilla’nın Galatasaray’da ilk maçı olduğunu, olumlu-olumsuz bir kanıya varmak için çok erken olduğunu belirtelim. Kumaşı iyi ancak zaman lazım.

Yine pozisyonlar verdiler

Gelelim eksi yanları var. İstanbulspor’dan dahi geçiş yedi! Eren Elmalı çizgiden bir tane, Günay’ın da net iki kritik kurtarışı oldu! Topu ikinci bölgeye taşırken sıkıntı yaşıyor takım. Sırtı dönük oynayan bir 6 numara almalılar. Bu arada Singo da 2,5 ay sonra sahalara döndü.

Maçın adamı: Ahmed Kutucu

