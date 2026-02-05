Yeditepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman Türkiye'nin eğitim altyapısını okul öncesinden üniversiteye bütüncül bir yaklaşımla güçlendirme çağrısında bulundu. Bologna Süreci'nin üniversitelerdeki başarılarını örnek göstererek ders saati yerine toplam öğrenci emeği odaklı yaklaşımın önemini vurguladı.

Mahmut Özay- Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Türkiye’nin okul öncesinden üniversiteye kadar uzanan güçlü eğitim altyapısının, bütüncül bir yapıyla daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

1999’dan bu yana Bologna Süreci ile kredi sistemi, diploma şeffaflığı ve kalite güvencesi gibi alanlarda Avrupa standartlarını üniversitelerde başarıyla uyguladıklarını hatırlatan Durman, bu birikimin tüm eğitim kademelerine ilham vermesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Durman: Eğitimde bütüncül modele geçmeliyiz

Üniversitelerdeki “ders saati” yerine “toplam öğrenci emeği” odaklı yaklaşımın okullarda da uygulanmasının öğrenme sürecini daha sağlıklı planlayacağını belirten Durman, bu tür şeffaflık uygulamalarının Türkiye’nin uluslararası görünürlüğünü artıracağını ifade etti.

Üniversitelerde edinilen kalite güvencesi deneyiminin diğer kademeler için yol gösterici olacağını kaydeden Prof. Dr. Durman “Eğitimin her aşamasında kalite anlayışının paylaşılması genel başarıyı yükseltecektir. Türkiye’de okul öncesinden üniversiteye kadar tüm kademeleri kapsayan bir yeterlilik yapısı zaten mevcut; hedefimiz bu yapıyı daha güçlü bağlarla desteklemek olmalıdır” dedi.

Türkiye’nin uluslararası standartlarla uyumlu adımlar attığını belirten Durman, gelecek dönemde bu güçlü altyapıyı bütüncül bir bakış açısıyla ileriye taşımanın, ülkenin en büyük kazanımlarından biri olacağını sözlerine ekledi.

