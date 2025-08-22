Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 4. bölüm merakla bekleniyor. Savcı Esra ve Ercüment Çözer'in geri dönüşüyle dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezonunda ilk 3 bölüm geride kaldı. Peki, Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? İzleyiciler tarafından araştırılıyor.

Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakterlerinin geri dönüşüyle izleyicileri ekranlara kilitleyen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinde 3. sezon 4. bölümün yayınlanacağı tarih araştırılıyor. Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleştiği yeni sezon, seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yayınlandığı tarihten bu yana internet platformlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanlığı göreviyle siyaset arenasında da sahne alan Erdal Beşikçioğlu başrol oyunculuğuyla dikkat çekiyor.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 1. Resim

BEHZAT Ç. YENİ BÖLÜM ÇIKTI MI?

Dizinin 3. sezonunda Demirdelen ailesinin çöküşü sonrası sağlanan geçici huzur yeni bir cinayetle bozuluyor. Behzat Ç.’nin geçmişiyle yüzleşmesi izleyicilerde heyecan uyandırıyor. 

Savcı Esra ve Ercüment Çözer karakteri dizide yeniden sahne alıyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde 3. sezon 4. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 2. Resim

ÇEKİÇ VE GÜL 3 SEZON 4. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Haftalık yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon 4. bölümü, 29 Ağustos 2025 Cuma günü HBO Max platformunda seyirciyle buluşacak. 

İzleyicilerin ilgiyle karşıladığı dizi, internet platformlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Behzat Ç. Çekiç ve Gül 3. sezon 4. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 3. Resim

 

