Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet
Mardin’de çekimleri süren, Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinden yeni sezon öncesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Ümmü rolünü oynayan Zeynep Kankonde, ailevi nedenlerle diziden ayrıldığını duyurdu. Yerine gelen isim de belli oldu.
Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezon hazırlıkları başladı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı sevilen yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.
YENİ SEZON 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Uzak Şehir’de aşklarına engel olan gelişmeler ve sürpriz sırlar, ilk sezonun ardından ikinci sezonu daha da heyecanlı hale getirdi. Kanal D ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan dizinin 2. sezon 29. bölümünün 15 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacağı ortaya çıktı.
UZAK ŞEHİR ‘ÜMMÜ’ AYRILDI MI?
Öte yandan çok yakında ekranlara gelecek dizide oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapıldı. Dizinin Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerle projeden ayrıldı.
USTA OYUNCU KADRODA
Yeni sezonda Ümmü rolü, usta oyuncu Banu Fotocan’a emanet. Güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Fotocan, en son Geleceğe Mektuplar dizisinde rol almıştı.