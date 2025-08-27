Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezon hazırlıkları başladı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı sevilen yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

YENİ SEZON 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Uzak Şehir’de aşklarına engel olan gelişmeler ve sürpriz sırlar, ilk sezonun ardından ikinci sezonu daha da heyecanlı hale getirdi. Kanal D ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan dizinin 2. sezon 29. bölümünün 15 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacağı ortaya çıktı.

UZAK ŞEHİR ‘ÜMMÜ’ AYRILDI MI?

Öte yandan çok yakında ekranlara gelecek dizide oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapıldı. Dizinin Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerle projeden ayrıldı.

USTA OYUNCU KADRODA

Yeni sezonda Ümmü rolü, usta oyuncu Banu Fotocan’a emanet. Güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Fotocan, en son Geleceğe Mektuplar dizisinde rol almıştı.