Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet

Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet
Zeynep Kankonde, Oyuncu Değişikliği, Ailesi, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mardin’de çekimleri süren, Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir dizisinden yeni sezon öncesi şaşırtan bir ayrılık haberi geldi. Ümmü rolünü oynayan Zeynep Kankonde, ailevi nedenlerle diziden ayrıldığını duyurdu. Yerine gelen isim de belli oldu.

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir’in ikinci sezon hazırlıkları başladı. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı sevilen yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet - 1. Resim

YENİ SEZON 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Uzak Şehir’de aşklarına engel olan gelişmeler ve sürpriz sırlar, ilk sezonun ardından ikinci sezonu daha da heyecanlı hale getirdi. Kanal D ekranlarında yeniden seyirciyle buluşacak olan dizinin 2. sezon 29. bölümünün 15 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanacağı ortaya çıktı. 

Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet - 2. Resim

UZAK ŞEHİR ‘ÜMMÜ’ AYRILDI MI?

Öte yandan çok yakında ekranlara gelecek dizide oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapıldı. Dizinin Ümmü karakterini canlandıran Zeynep Kankonde, ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. 

USTA OYUNCU KADRODA

Yeni sezonda Ümmü rolü, usta oyuncu Banu Fotocan’a emanet. Güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken Fotocan, en son Geleceğe Mektuplar dizisinde rol almıştı.

Uzak Şehir’de sürpriz oyuncu değişikliği! Ümmü rolü artık başkasına emanet - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pelin Akil kimdir? Boşanma haberi sosyal medyada gündem olduDünya Kupasında ilk rakibimiz Gürcistan aday kadrosunu açıklandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serenay Aktaş’a veto! Sosyal medyadan ifşa etti, Murat Yıldırım’ı suçladı - MagazinSerenay Aktaş’a veto! Murat Yıldırım'ı ifşa ettiPelin Akil ile Anıl Altan resmen boşandı! 9 yıllık evlilik sona erdi - Magazin9 yıllık evlilik sona erdi! Resmen boşandılar8 ayda 2 kanseri yenmişti! Zor günleri geride bırakan Nursel Ergin yeni imajını paylaştı - Magazin8 ayda 2 kanseri yenmişti! Yeni imajını paylaştıFenomen Banu Parlak’a aşiret düğünü! Onu gelinlikle gören kimse tanıyamadı - MagazinFenomen isme aşiret düğünü! Son halini kimse tanıyamadıAslıhan Karalar acı haberi duyurdu: Hayatımdaki en değerli varlığımı kaybettik - MagazinAslıhan Karalar acı haberi duyurdu: Hayatımdaki en değerli varlığımı kaybettikÖzge Borak’ın üniversite heyecanı! Hangi bölümü kazandığını açıkladı - MagazinÜniversite heyecanı! Hangi bölümü kazandığını açıkladı
Sonraki Haber Yükleniyor...