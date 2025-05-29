Uzak Şehir Alya diziden ayrılıyor mu? Sinem Ünsal ayrılık kararı merak ediliyor

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025’te sezon finaliyle ekranlara ara veriyor. Alya’nın (Sinem Ünsal) Mardin’den ayrılacağına dair iddialar sosyal medyada konuşuluyor. Lübnan yapımı Al Hayba'da başrol karakterinin diziden çıkması Alya diziden ayrılıyor mu merak ediliyor. Sinem Ünsal ayrılık kararı gündeme geldi.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 2 Haziran 2025 Pazar günü 28. bölümüyle sezon finalini yaparak izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor. Uzak Şehir Alya diziden ayrılıyor mu merak ediliyor.

UZAK ŞEHİR ALYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir’in sezon finaline günler kala Alya karakterinin diziden ayrılacağına dair sosyal medyada dolaşan görüntüler hayranları ikiye böldü.

Özellikle Alya ve Cihan’ın sızan sahnelerinde Alya’nın oğlu Cihan Deniz’i alarak Kanada’ya döneceği iddiaları ortaya atıldı. Dizinin Lübnan versiyonu Al Hayba’da Alya’ya denk gelen karakterin hikayeden çıkması bu iddiaları destekliyor. Ancak senaryo, Türk izleyicisinin beklentilerine göre yeniden şekilleniyor.

Alya’nın Mardin’de Albora ailesiyle mücadelesi, Cihan’la yaşadığı imkansız aşkın gölgesinde devam ederken sezon finalinde diziden ayrılıp ayrılmayacağı belli oldu. Ancak Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal'ın diziden ayrılmayacağı kesinleşti. 2. sezonda da hikayesi devam edecek.

SİNEM ÜNSAL UZAK ŞEHİR'DEN AYRILIYOR MU?

Sinem Ünsal’ın Uzak Şehir’den ayrılıp ayrılmayacağı Alya’nın akıbetiyle ilgili iddialar merak ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sinem Ünsal’ın 2. sezonda da dizide yer alacağı kesinleşti. Ünsal’ın Alya rolüyle sergilediği güçlü performans, dizinin reyting başarısında büyük rol oynuyor.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE ALYA'YA NE OLACAK?

Sezon finalinde Alya ve Cihan’ın havaalanındaki sahneleri, Alya’nın Mardin’den ayrılabileceği ihtimalini düşündürüyor. Ancak, Alya’nın hikayesi yeni sezonda devam edecek.