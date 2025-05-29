Kızılcık Şerbeti Kıvılcım ölüyor mu? Evrim Alasya diziden ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak yayınlanacak 3. sezon finaliyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kulislerde Kıvılcım’ın ölümü konuşulurken Işıl ve Mustafa’nın yaşayacağı dramatik olaylar ve silahla vurulma sahneleri dizinin kaderini değiştirecek. Kızılcık Şerbeti Kıvılcım ölüp ölmediği gündeme gelirken Evrim Alasya diziden ayrılıyor mu merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti Kıvılcım ölüyor mu gündeme gelirken Evrim Alasya diziden ayrılıp ayrılmadığı konuşuluyor. Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 30 Mayıs Cuma akşamı 3. sezon finaliyle seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Evrim Alasya’nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin ölüp ölmeyeceğine dair sosyal medyada iddialar dolaşıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti’nin 3. sezon finali öncesinde, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) ölüp ölmeyeceği sorusu hayranlar arasında en çok tartışılan konu. Sosyal medyaya sızan sahneler ve kulis bilgileri, dizinin ana karakterlerinden Kıvılcım’ın silahla vurulacağı iddialarını öne sürdü. Fragmanda ise Kıvılcım'ın karnını tutarak yere yığıldığı görülüyor.

Sezon finalinde Kıvılcım’ın Işıl-Mustafa çatışmasına müdahil olacağı ve burada çıkan çatışmadan yaralanacağı düşünülüyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KIVILCIM VURULUYOR MU?

Kıvılcım’ın vurulup vurulmadığı, 3. sezon finaliyle ilgili iddialardan biri. Mustafa ve Işıl arasında çıkan gerilimin Kıvılcım'ın vurulmasıyla sonuçlanacağı düşünülüyor. Fragmanda silahla vurulma sahnelerinin olması ve silah sesinin duyulması sezon finalde ölümlerin yaşanabileceğini düşündürüyor.

EVRİM ALASYA DİZİDEN AYRILDI MI?

Kızılcık Şerbeti sezon finalinde Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım karakterinin akıbeti henüz bilinmiyor. Diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair yapım ekibi veya oyuncudan resmi bir açıklama gelmedi.