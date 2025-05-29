Kızılcık Şerbeti sezon finali spoiler ortaya çıktı! Kızılcık Şerbeti 103.bölüm neler olacak?

Kızılcık Şerbeti 103.bölümüyle ekranlara kısa süreli ara verecek. Final için hazırlıklarını tamamlayan Kızılcık Şerbeti’nin sezon finaline dair ortaya çıkan spoiler ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti sezon finalinde neler olacağı ise merak konusu oldu.

İlk bölümünden itibaren reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti,Cuma akşamları Show TV’de yayınlanıyor. Son bölümlerinde yaşanan olaylarla gerilimi artıran dizi 30 Mayıs Cuma günü yayınlanacak 103.bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki Kızılcık Şerbeti sezon finalinde ne olacak?

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Kızılcık Şerbeti 103.bölümde Işıl’la Koray’ın konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Işıl gerçeğin ortaya çıkmaması için hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır. Sönmez ve Kıvılcım’ın, Ömer’in evine taşınmaları birçok soruna çözüm olmuştur. Evdeki herkes bu yeni düzenden memnundur.

Ünalların evinde ise Abdullah’ın, Nilay’a ev almasının krizi devam eder. Bu konu Doğa ve Fatih arasında büyük bir probleme dönüşür. Doğa’nın söylenmelerinden bıkan Fatih mecburen babasıyla konuşsa da aldığı cevap olumlu olmayacaktır. Nursema ile ayrı evde yaşamaları Firaz’ın canına tak etmiştir. Bu durumu çözmek için harekete geçer ve Nursema’ya net konuşur. Ya gel ya bitsin der. Nursema’nın barışma çabaları ilk başta başarılı olmasa da sonuçta Firaz da Nursema’ya kıyamaz. Işıl ve Koray’ın annesinin ölümü hakkında konuşmalarını duyan Mustafa’nın atacağı adım herkesi geri dönülmez bir yola sokacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 103.BÖLÜM SPOİLER

Derinleşen senaryosuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti 103.bölümüyle 3.sezon finali yapacak. Dizinin 30 Mayıs akşamı yayınlanacak bölümünde olaylar karışacak gibi görünüyor. Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan bazı spoiler şu şekildedir:

Nilay’ın başına feci bir olay gelecek.

Kıvılcım fenalaşacak.

Mustafa aile katliamı yapacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 103.BÖLÜM 2.FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 103.bölüm 2.fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni bölüm fragmanının bugün yayınlanması öngörülüyor.