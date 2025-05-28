Leyla dizisi Civan öldü mü, Alperen Duymaz diziden ayrılıyor mu? 35. bölümde açıklanıyor

NOW TV’nin sevilen dizisi Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…’te Civan karakterinin intihar girişimi sonrası akıbeti merak konusu oldu. Alperen Duymaz’ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı sosyal medyada gündem olurken usta oyuncu Selçuk Yöntem, Berk Bakioğlu dahil 7 yeni oyuncunun kadroya katılmasıyla hikaye yeni bir yola giriyor.

Ay Yapım imzalı Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…, son bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin başrol oyuncularından Alperen Duymaz’ın canlandırdığı Civan karakterinin yaşadığı psikolojik çöküş ve intihar girişimi, seyirciler arasında büyük yankı uyandırdı. Civan öldü mü, Alperen Duymaz diziden ayrılıyor mu soruları araştırılıyor.

LEYLA DİZİSİ CİVAN ÖLDÜ MÜ?

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinin son bölümünde, Civan’ın (Alperen Duymaz) hayati tehlikesi olan bir hastalıkla mücadele ettiği ve psikolojik çöküş sonrası intihara teşebbüs ettiği sahneler izleyicileri şoke etti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Civan karakterinin hikayesinin önümüzdeki bölümde sona ereceği ve Alperen Duymaz’ın diziden ayrılacağı belirtildi.

ALPEREN DUYMAZ LEYLA DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Alperen Duymaz’ın Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinden ayrılacağına dair iddialar, son bölüm sonrası sosyal medyada hızla yayıldı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Duymaz’ın Civan karakteriyle önümüzdeki bölümde diziye veda edeceği belirtiliyor. Civan’ın hikayesi Leyla’nın intikam yolculuğuyla sıkı sıkıya bağlantılı olması nedeniyle karakterin ölümü hikayede zaman kırılmalara yol açacak.

ALPEREN DUYMAZ LEYLA DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Alperen Duymaz’ın Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinden ayrılma nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Civan karakterinin intihar girişimi sonrası hayatını kaybedecek. Bu da Duymaz'ın senaryo gereği diziden ayrıldığına işaret ediyor.

Diziye Selçuk Yöntem’in dahil olması ve yeni karakterlerin eklenmesiyle dizinin senaryosu yeniden şekillendi. Dizinin yeni bölümlerinde, Civan’ın vedasının hikayeye nasıl yansıyacağı ve Leyla’nın intikam yolculuğunun nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.